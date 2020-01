Berliner Mietendeckel zerrupft – Pläne sind nicht praxistauglich

Gegenwind kommt u.a. von den Bezirksbürgermeistern sowie von der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB). Die Bezirksämter und die für den Mietendeckel zuständigen Senatsbehörden dürfen erst einmal aufatmen. Sie können auf die massenhafte Einstellung von Juristen vorläufig verzichten. Berlins CDU-Chef Kai Wegner: „Rot-Rot-Grün wirft das ganze Risiko auf die Mieterinnen und Mieter ab. Sollte der Mietendeckel scheitern, muss der Senat zurücktreten.“ – Die CDU, die bei einer Neuwahl auf eine Regierungsbeteiligung in Berlin hofft, hat am Donnerstag Maßnahmen gegen die Wohnungsnot präsentiert, u.a. mehr Hochhäuser, Dachgeschossausbau, vereinfachte Bauordnung und Zuschuss für Mieter aus der Mittelschicht.

KAUFPREISE FÜR WOHNUNGEN ÜBERTRAFEN 2019 DIE PROGNOSEN

Die angebotenen Kaufpreise für Eigentumswohnungen in den Metropolen sind laut den Analysen des Maklerhauses JLL und des Onlineportals Immowelt im vergangenen Jahr im Mittel um 10,2% gegenüber dem Vorjahr weitergestiegen und haben die Jahresanfangsprognosen 2019 zum Teil deutlich übertroffen. Der Fünfjahresschnitt liegt bei 8,2%. Die Spannen reichen von 8,4% in Berlin bis 13,3% in Düsseldorf. Die Mieten haben in den acht von JLL untersuchten Metropolen (Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München, Düsseldorf, Köln und Leipzig) im vergangenen Jahr um durchschnittlich 4,1% zugenommen. Das liegt unter dem Fünfjahresschnitt von 5%. Die Kaufpreisprognose 2020 von Immowelt, die das Unternehmen nach eigenen Angaben wegen der Steigerung 2019 gerade erhöhen musste, geht von dem größten Preissprung in der ohnehin schon teuersten Stadt München aus.

(MG)