Becken vermietet rund 5.100 Quadratmeter im Münchner Büroprojekt „Contour“ an Baker Tilly

Becken vermietet rund 5.100 Quadratmeter Bürofläche sowie 50 Stellplätze im Münchner Büroprojekt „Contour“ an die internationale Beratungsgesellschaft Baker Tilly. Der langfristige Mietvertrag wurde über zehn Jahre geschlossen

© Becken

Mit der Anmietung erreicht die Projektentwicklung einen Vermietungsstand von rund 40 Prozent. Der Bauantrag für die Revitalisierung des Gebäudes im Neubaustandard in der Nymphenburger Straße 112 soll im ersten Quartal 2026 eingereicht werden. Der Bezug durch Baker Tilly ist nach aktueller Planung für das Jahr 2028 vorgesehen. Die Gesellschaft verlegt ihr bisheriges Münchner Büro von der Nymphenburger Straße 3b an den neuen Standort im westlichen Abschnitt der Straße. Die angemieteten Flächen befinden sich in den oberen drei Etagen (drittes bis fünftes Obergeschoss) des Gebäudes.

Jens Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Development GmbH, Spezialist für die Entwicklung, die Realisierung, das langjährige Asset und Investment Management von Gewerbe- und Wohnimmobilien: „Die langfristige Anmietung durch Baker Tilly unterstreicht die Attraktivität des ‚Contour‘ und des Standorts in der City-West. Besonders freut uns, dass ein renommiertes Unternehmen wie Baker Tilly die Kombination aus nachhaltiger Bestandsrevitalisierung, technischer Qualität und zentraler Lage überzeugt hat.“ Mit Blick auf die vakanten Flächen fügt er hinzu: „Für die verbleibenden rund 7.500 Quadratmeter bestehen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die mit Terrassen- und Gartenzugängen moderne Anforderungen an Büroflächen vollständig erfüllen. Aufgrund der hohen Qualität des Gesamtprojekts verzeichnen wir bereits weiteres Interesse von potenziellen Nutzern.“

Die Partnerschaft von Baker Tilly München: „Die zukünftigen Mietflächen in der Nymphenburger Straße 112 überzeugen uns insbesondere durch ihre hochwertige Ausstattung, die nachhaltige Bauweise und die Flexibilität der Flächen. Ein wichtiger Aspekt ist für uns die zentrale Lage mit hervorragender Erreichbarkeit, sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch für unsere Mandantinnen und Mandanten.“

Nachhaltiges Revitalisierungskonzept

Das Projekt „Contour“ verfolgt ein umfassendes Konzept zur Revitalisierung des Bestands mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Angestrebt wird eine DGNB-Zertifizierung mit dem Status Gold, beziehungsweise Platin. Die digitale Infrastruktur wird mit WiredScore Gold bewertet. Ein weiterer Fokus liegt auf der hohen Aufenthaltsqualität mit begrünten Dachterrassen, einem vielfältigen Angebot an Gemeinschaftsflächen und einer modernen Gebäudetechnik. Die Büroeinheiten lassen sich flexibel gestalten und bieten lichte Raumhöhen von drei bis vier Metern. Den Mietern sollen verschiedene Services zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel: ein Raumplanungsprogramm, ein Sportraum, Paketboxen, Outdoor-Offices, E-Ladestationen für PKW und Fahrräder, Duschen und Umkleidekabinen sowie ein gastronomisches Angebot im Gebäude.

