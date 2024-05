Beachcomber mit neuem nachhaltigen Immobilienprojekt

Auf dem 150 Hektar großen Grundstück in Black River, an der Südwestküste der Insel, werden in den nächsten Jahren 220 luxuriöse Villen am Rand eines 18-Loch-Golfplatzes entstehen. Das mit dem mauritischen Immobilienentwickler Semaris Ltd. gemeinsam designte Projekt ermöglicht es Investoren ökologische Verantwortung mit finanziellen Aspekten zu kombinieren.

Unter Berücksichtigung bioklimatischer Richtlinien fügen sich die Häuser in die Natur ein und bieten ihren Bewohnern gleichzeitig maximalen Komfort. An der Küstenlinie wird außerdem das Harmonie Beachcomber Golf Resort mit Strandbar, Restaurants, Sportzentrum, Kinderclub und Spa sowie hoteleigenem Kunsthandwerkerdorf entstehen, dass von den Villenbesitzern mit genutzt werden kann.

Exklusiver Zugang zum Beachcomber Hotel

Bis zur Fertigstellung des Harmonie Beachcomber Golf Resorts erwarten die Bewohner des Estates die weiteren nahe gelegenen Beachcomber-Schwesterhotels Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa und Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa mit ihren modernen Annehmlichkeiten, die von Golf, Sportclubs über Spas bis hin zu Gourmetrestaurants reicht. Der exklusive Zugang zu den Anlagen ermöglicht direkten Zutritt zu ruhigen Strandabschnitten sowie Aktivitäten am Meer und bietet somit ein unvergleichliches Freizeitangebot. Das neue Villenprojekt weckte bereits das Interesse von Käufern aus der ganzen Welt.

Drei Villenmodelle versprechen erstklassiges Wohnerlebnis

Da Beachcomber Hotels & Resorts Vorreiter in Sachen Umweltschutz auf der Insel ist und bereits zahlreiche Initiativen in Sachen Umwelt- und Gesellschaftsverpflichtungen erfolgreich umgesetzt hat, wird auf eine nachhaltige Bauweise Wert gelegt. Beim Bau der drei verschiedenen Villenmodelle (Nord, West und Süd) wird eine an die klimatischen Verhältnisse angepasste Architektur genutzt, um thermisch effiziente Gebäude zu schaffen, die sich nahtlos in die Umgebung einfügen. Große Dächer und Schiebevorhänge ermöglichen eine natürliche Beleuchtung und minimieren die Auswirkungen von starken Regenfällen.

Kohlenstoffarme, natürliche und lokale Materialen verringern den Wärmestau in den Wohnräumen und tragen zu einer reinen Luftqualität bei. Leichtbetonblöcke, Hochleistungsisolierung und Lichtschutzfenster minimieren zusätzlich die Umweltauswirkungen. Die von der in Mauritius ansässigen Agentur JFA Architects entworfenen Villen bieten eine Auswahl an Innenausstattungen, die exklusiv auf den jeweiligen Eigentümer zugeschnitten werden können. Gemein haben sie alle den Blick auf den Golfplatz, die Lagune und die Berge, reichlich natürliches Licht und ein detailliertes, auf optimalen Komfort ausgerichtetes Design.

Während Villa N als sonnenverwöhnter, geräumiger und intimer Rückzugsort mit Meerblick sowie windgeschützter Ausrichtung ein friedliches und luxuriöses Strandleben bietet, ist Villa S mit einer leichten Brise aus Südost und einem fesselnden Blick auf die Halbinsel Morne der ideale Rückzugsort für erholsame Stunden mit Familie und Freunden. Villa W verkörpert mit ihrer großen Pergola das tropische Leben und ist aufgrund der windgeschützte Lage prädestiniert für sonnige Nachmittage in Black River sowie spektakuläre Sonnenuntergänge. ­­­­­

