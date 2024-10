BDF: Musterhäuser helfen bei der Planung des Traumhauses

Wie soll das Traumhaus aussehen? Welche Dachform und welche Innenausstattung wählen wir? Diese Fragen müssen lange vor dem ersten Spatenstich beantwortet werden. „Wir unterstützen Bauherren beim Fertighausbau von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur konkreten Auswahl der Innenausstattung umfassend“, sagt Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF).

Ob mit Holzverkleidung oder in Putzoptik, mit klassischem Satteldach oder platzschaffendem Zeltdach – Musterhausausstellungen in ganz Europa präsentieren eine bunte Vielfalt an Beispielhäusern aller namhaften Haushersteller. Familien können diese kleinen „FertighausWelten“ besuchen und sich unverbindlich umsehen. „Die Fertighaus-Aussteller zeigen mit ihren Musterhäusern die Qualität des modernen Fertighauses“, so Achim Hannott., „Bauinteressierte können hier individuelle und voll ausgestattete Musterhäuser besichtigen“, so der BDF-Geschäftsführer.

Der Baustil und die Fassadengestaltung prägen die Außenwirkung des Hauses. Zusammen mit Fenstern, Türen und dem Dach bilden sie die Außenhülle, die optisch wie auch energetisch eine Einheit sein sollte. Im Innenraum sind die Grundrissaufteilung, die Materialien und die Verarbeitung entscheidend für Wohnkomfort und Wohlfühlambiente. Musterhäuser machen die Gestaltungsvarianten erlebbar. Zukünftige Bauherren können die komplett eingerichteten Haustypen besichtigen und alles buchstäblich anfassen. „Dies bietet eine bessere Entscheidungsgrundlage als Bilder in einem Katalog oder im Internet“, beschreibt Hannott die Grundidee hinter den Ausstellungen.

In jedem Ausstellungshaus stehen Berater bereit, um Fragen zu beantworten und Möglichkeiten aufzuzeigen. Bauinteressierte erhalten hier in Echtzeit Antworten und können vor Ort leicht Kontakt zu den Herstellern aufnehmen. „Mit unseren FertighausWelten machen wir den Weg ins Eigenheim so einfach wie nur möglich“, so Hannott. Der BDF betreibt selbst sechs FertighausWelten im Schwarzwald, in Günzburg, Nürnberg, Köln, Wuppertal und Hannover. Insgesamt gibt es bundesweit rund 20 große Musterhaus-Ausstellungen.

