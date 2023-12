B&B HOTELS weiter auf Expansionskurs

Mit insgesamt 13 Hoteleröffnungen von Oktober bis Dezember wächst das Portfolio der Hotelgruppe in Deutschland bis Ende des Jahres auf 183 Häuser. Damit kommt B&B HOTELS dem Unternehmensziel, bis 2030 in Deutschland und Österreich 400 Standorte zu führen, wieder ein großes Stück näher.

Von den 13 geplanten Häusern hat die Gruppe vier kürzlich bereits übernommen: das B&B HOTEL Berlin-Mitte (102 Zimmer), B&B HOTEL Erfurt City-West (76 Zimmer), B&B HOTEL Hamburg-Airport (157 Zimmer) sowie das B&B HOTEL Eschweiler (66 Zimmer). Um in allen Hotels den gewohnt hohen und komfortablen Standard sowie das Design und Look & Feel der Hotelgruppe zu gewährleisten, finden derzeit Renovierungsarbeiten statt. Zur klassischen Ausstattung gehören kostenfreies WLAN und Sky-TV, eine regulierbare Klimaanlage sowie schallisolierte Fenster.

B&B HOTELS plant darüber hinaus neun weitere Hoteleröffnungen bis Jahresende:

B&B HOTEL Aachen City-Ost, Übernahme – 103 Zimmer

B&B HOTEL Albstadt-Hbf, Conversion – 72 Zimmer

B&B HOTEL Gera, Übernahme – 94 Zimmer

B&B HOTEL Gotha-Hbf, Übernahme – 54 Zimmer

B&B HOTEL Magdeburg-Barleben, Übernahme – 67 Zimmer

B&B HOTEL Bochum-Hbf, Übernahme – 94 Zimmer

B&B HOTEL Fulda-Hbf, Übernahme – 82 Zimmer

B&B HOTEL Kassel-Industriepark, Übernahme – 67 Zimmer

B&B HOTEL Salzburg-Süd, Übernahme – 105 Zimmer

Darüber hinaus plant B&B HOTELS in 2024 weitere Hotels zu eröffnen, um das Expansionsziel weiter voranzutreiben. Mietverträge sind bereits unterzeichnet für das B&B HOTEL Schwerin-City (Neubau – 134 Zimmer), das B&B HOTEL Wuppertal-City (Übernahme – 82 Zimmer) sowie das B&B HOTEL Kassel-Hbf (Conversion – 128 Zimmer).

„Als starke Hospitality Brand wollen wir überall dort sein, wo der Gast uns braucht und damit auch in kleineren Orten abseits der großen Metropolen. Mit einem Großteil der neuen Häuser treiben wir diesen flächendeckenden Ausbau unseres Portfolios in Deutschland maßgeblich weiter voran und kommen unserem Unternehmensziel im Rahmen der Expansionspläne immer näher“, sagt Tobias Gollnest, Chief Development Officer Central & Northern Europe.

Um das Ziel der weitreichenden Expansion im Land weiter zu verfolgen, unterschreibt das Unternehmen kontinuierlich neue Mietverträge. Diese reichen von Übernahmen bestehender Hotels über Conversions anderweitig genutzter Gebäude bis hin zu Neubauten. So setzt die beliebte Hotelkette im Bereich Value for Money ihren Wachstumskurs kontinuierlich fort.