Bayerische Hausbau Real Estate: Stefan Bögl neuer COO

Damit ist die Geschäftsführung der BHRE komplett. „Ich freue mich, dass wir mit Stefan Bögl einen anerkannten Real-Estate-Profi für diese spannende Aufgabe gewinnen konnten, dessen Fokus seit Langem auf allen Aspekten des Portfolio und Asset Managements einschließlich Transaktionen liegt“, sagt Marcel Wnendt, CEO der BHRE.

Neue Aufgabenverteilung auf C-Ebene

Stefan Bögl übernimmt von Marcel Wnendt die Verantwortung für das Asset Management, das Property Management, Transaktionen und die Rechtsabteilung. Die Bereiche Portfoliosteuerung, Business Development, Finance, Treasury, Kommunikation & Marketing, IT sowie die Personalabteilung bleiben in Händen des CEO.

Die BHRE setzt auf aktives Asset Management und einen engen Mieterdialog, diesen Weg soll Bögl weiter ausbauen: „Wir haben in den vergangenen Monaten einen tiefgreifenden internen Change-Prozess gestartet, um die Bedürfnisse und Wünsche unserer Mieterinnen und Mieter noch besser und früher erkennen und erfüllen zu können“, so Marcel Wnendt, „mit seinem spürbaren Willen zur Umsetzungs- und Veränderungsbereitschaft, seinem hohen Energielevel und seiner Erfahrung wird Stefan Bögl diese angestoßenen Veränderungen weiter schärfen und optimieren.“

Klare Strukturen sichern Messbarkeit und Skalierbarkeit

Als Executive Director Asset & Property Management bei aam2core und als Head of Asset & Property Management bei Aurelis Reals Estate leitet der Immobilienökonom Stefan Bögl bereits seit 15 Jahren größere Teams, bei der BHRE sind es künftig 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir erleben derzeit eine aufregende und herausfordernde Zeit in der Immobilienbranche“, sagt Stefan Bögl, „alte Gewissheiten gelten zuweilen nicht mehr, kreative Vermietungsansätze und flexible Immobilienstrategien sind gesucht, die die Mieterinnen und Mieter nicht nur in den Mittelpunkt stellen, sondern am besten noch ihre Bedürfnisse und Wünsche antizipieren.“ Dazu müssen Unternehmen die geeigneten Strukturen schaffen, die die Messbarkeit und Skalierbarkeit der eigenen Dienstleistung sicherstellen.

Prozesse optimieren und standardisieren, Rollenprofile schärfen und digitale Tools einführen sind für Stefan Bögl, der Betriebswirtschaft in Würzburg, Mannheim und Austin in Texas studiert hat, vertraute Aufgaben: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Hausbau Real Estate, deren Erfolge ich seit Langem aufmerksam verfolge. Wir haben einige spannende Projekte vor uns, bei denen wir auch schnell als Team zusammenwachsen können, das wird mir den Start leicht machen.“

