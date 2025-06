BAUWERT: Richtfest für ‚Die Neue Bockbrauerei‘ in Berlin-Kreuzberg

Am gestrigen Donnerstag hat die BAUWERT AG im Beisein zahlreicher hochrangiger Gäste das Richtfest für das Stadtquartier „Die Neue Bockbrauerei“ in Berlin-Kreuzberg gefeiert. Rund 200 geladene Gäste nahmen an der feierlichen Zeremonie teil – darunter der Senator für Finanzen, Stefan Evers, die Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spranger, sowie Martina Klement, Chief Digital Officer des Landes Berlin und Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung.

Ebenfalls anwesend waren Karin Klingen, Präsidentin des Rechnungshofs von Berlin, Birgit Möhring, Geschäftsführerin der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, Alf Aleithe, Geschäftsführer der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH, sowie die Architekten Frank Kulawig und Sergei Tchoban.

Auf dem ca. 13.000 m² großen Grundstück mitten im Bergmannkiez, unweit des Kreuzbergs und des Tempelhofer Feldes, errichtet BAUWERT auf dem historischen Gelände der ehemaligen Bockbrauerei bis Ende des kommenden Jahres ein inzwischen mehrfach ausgezeichnetes Stadtquartier mit einem breit angelegten, urbanen Nutzungskonzept. Nach sieben Jahren Planungs- und Genehmigungszeit entstehen hier nicht nur 130 Eigentumswohnungen, sondern auch dringend benötigte neue Mietwohnungen, Mikroapartments und geförderte Wohnungen u.a. für Beschäftigte des Landes Berlin. Abgerundet wird das Ensemble durch Gastronomie, Raum für Kunst, Kultur und kiezansässiges Gewerbe sowie rund 10.500 m² modernste Büroflächen, und begrünte Außenflächen. Federführend gestaltet wurde das Quartier von den beiden renommierten Architekturbüros Bonanni und Tchoban Voss.

Nach der feierlichen Zeremonie und dem Hissen der Richtkrone gab die BAUWERT AG bei Rundgängen mit Architekt Frank Kulawig und BAUWERT-Vorstand Daniel Herrmann auch erstmals Einblick in eine der 130 Eigentumswohnungen, mit Blick über das Tempelhofer Feld und die Berliner Skyline, deren Besichtigung sich großer Beliebtheit erfreute.

Stefan Evers, Senator für Finanzen des Landes Berlin: „Die BAUWERT AG schafft mit diesem Bauprojekt ein vielseitiges Quartier im Herzen unserer Stadt. Es stärkt den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg als Wohnstandort, setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und bietet zugleich neue Flächen für Kultur und Gewerbe. Ein besonderes Highlight für mich als Personalsenator sind die Apartments von berlinovo für Landesbeschäftigte. Unmittelbar am Bergmannkiez entsteht in zentraler Lage moderner, bezahlbarer Wohnraum für die Menschen, die das Land Berlin am Laufen halten. Kurzum: ein lebenswerter Ort zum Wohnen, Erholen und Arbeiten.“

Dr. Jürgen Leibfried, Gründer und Vorstand der BAUWERT AG: „Mit großer Freude und auch ein klein wenig Stolz feiern wir heute das Richtfest für die Neue Bockbrauerei. Die Neue Bockbrauerei ist eines der ganz wenigen großen Bauvorhaben in Kreuzberg der letzten Jahre, mit dem dringend benötigte neue Wohnungen sowie Büro- und Kulturflächen geschaffen werden. Mit seiner hervorragenden Lage im bekannten Bergmannkiez, seinen hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit und einer guten Mischung aus Lebens- und Arbeitswelt wird das Quartier neue Maßstäbe setzen. Besonders freut mich, dass es uns gemeinsam mit unseren Architekten gelungen ist, die historische Bausubstanz denkmalgerecht mit dem Neubauquartier in Einklang zu bringen. Bedanken möchten wir uns beim Berliner Senat, dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und allen Partnern, die uns in den letzten fast neun Jahren bei dieser Entwicklung begleitet haben.”

Wohngebäude an die Berlinovo Apartment GmbH verkauft

Berlinovo hat ein Wohngebäude des Areals mit einer Wohn- und Nutzfläche von circa 3.460 m² im Rahmen eines Forward-Deals erworben. Das Gebäude umfasst insgesamt 25 geförderte Wohnungen, 50 Apartments für Beschäftigte des Landes Berlin sowie eine Gewerbefläche im Erdgeschoss.

Alf Aleithe, Geschäftsführer der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH: „Da für Berlin ist unsere Vision und unterstreicht den Kurs der berlinovo. Als landeseigene Wohnungsbau-gesellschaft tragen wir eine besondere Verantwortung für unsere Stadt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir Teil dieser Quartiersentwicklung sein dürfen, um an diesem besonderen Standort mitten im Bergmannkiez bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum für Landesbeschäftigte schaffen zu können.“

Bürogebäude an die Berliner Bodenfonds GmbH veräußert.

Die BAUWERT AG hat im November 2024 das markante 10.500 m² große Bürogebäude ihrer Quartiersentwicklung Neue Bockbrauerei an die landeseigene Berliner Bodenfonds GmbH verkauft, die damit eine langfristige Unterbringung von wichtigen Bereichen der Berliner Landesverwaltung sichert. Das den neuesten Energiestandards entsprechende Bürohaus, u.a. im DGNB-Gold Standard zertifiziert, wird Teil eines vielseitigen urbanen Stadtquartiers.

Birgit Möhring, Geschäftsführerin der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH und der BBF Berliner Bodenfonds GmbH: „Mit dem Ankauf des Bürogebäudes in der Neuen Bockbrauerei übernehmen BBF und BIM Verantwortung dafür, die Berliner Verwaltung zukunftsfähig und nachhaltig unterzubringen. Wir sichern nicht nur moderne Arbeitswelten in zentraler Lage, sondern investieren auch bewusst in ein Quartier, das mit hoher Bauqualität, ökologischen Standards und urbaner Einbindung Maßstäbe setzt. Dieses Projekt zeigt beispielhaft, wie strategische Flächensicherung im Sinne der Daseinsvorsorge gelingen kann.“

„Mit der Neuen Bockbrauerei ist es gelungen, die verschiedensten Interessen an einem besonders beliebten Ort in Berlin zusammenzuführen. Wir sind stolz darauf, dass hier nicht nur so prominente Nutzer einziehen, die das Land Berlin voranbringen, sondern dass hier auch Platz geschaffen wurde für moderne Wohnungen für landeseigene Beschäftigte, preisgedämpften Wohnraum sowie auch das kiezeigene Gewerbe. Erstmals haben wir heute Einblick gegeben in eine von 80 noch zum Verkauf stehenden hochwertigen Eigentumswohnungen, zum Teil mit Blick über das Tempelhofer Feld und die Berliner Skyline. Die Neue Bockbrauerei wird ein lebendiger Ort, an dem Berliner Geschichte und modernes Stadtleben zusammenfinden – ein neues Zuhause für Eigennutzer und Kapitalanleger mitten in Kreuzberg.“, ergänzt BAUWERT-Vorstand Daniel J. Herrmann.

Ende 2024 wurde die BAUWERT AG für dieses Projekt mit dem europäischen Sonderpreis des Build Europe Awards für Vielfalt und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Bereits ein Jahr davor hat die BAUWERT AG mit diesem Projekt den erstmals in Deutschland verliehenen B!WRD Projektentwicklerpreis des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) als beste Projektentwicklung Deutschlands gewonnen.

