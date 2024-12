Bauwert AG verkauft Bürogebäude der Neuen Bockbrauerei in Berlin

Die Bauwert AG hat das markante, 10.500 m2 große Bürogebäude ihrer Quartiersentwicklung „Neue Bockbrauerei“ in Berlin-Kreuzberg an die landeseigene Berliner Bodenfonds GmbH verkauft, die damit eine langfristige Unterbringung für die Berliner Landesverwaltung sichert.

Das den neuesten Energiestandards entsprechende Bürohaus, unter anderem im DGNB-Gold Standard zertifiziert, wird Teil eines vielseitigen urbanen Stadtquartiers. Die Fertigstellung des Bürogebäudes ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

Die mehrfach ausgezeichnete Neue Bockbrauerei wird derzeit auf einem rund 13.000 m² großen Grundstück als nachhaltiges und zukunftsweisendes Stadtquartier realisiert. Ende Oktober wurde die Bauwert AG für dieses Projekt mit dem europäischen Sonderpreis des Build Europe Awards für Vielfalt und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Bereits vor genau einem Jahr hat die BAUWERT AG mit diesem Projekt den erstmals in Deutschland verliehenen B!WRD Projektentwicklerpreis des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) als beste Projektentwicklung Deutschlands gewonnen.

Das an die Berliner Bodenfonds GmbH veräußerte Gebäude basieren auf den Planungen von Tchoban Voss Architekten. Federführend gestaltet wurde das neue Quartier gemeinsam von der Bonanni Gesellschaft von Architekten mbH und dem Büro Tchoban Voss. Insgesamt ergibt sich eine Nutzfläche von rund 31.000 m². Neben Büroflächen entstehen im beliebten Bergmannkiez derzeit u.a. auch Eigentums- und Mietwohnungen, preisgebundener Wohnraum, eine Kita, Beschäftigtenwohnungen, grüne Außenanlagen sowie Raum für das kiezansässige Gewerbe und Künstlerateliers.

Dr. Jürgen Leibfried, Gründer und Vorstand der Bauwert AG: „Mit dem Verkauf des Bürogebäudes an die landeseigene BBF Berliner Bodenfonds GmbH sichert sich das Land Berlin von der Bauwert AG gut ausgestattete und gelegene Arbeitsflächen. Die Lage, die Verkehrsanbindung sowie die durchdachte Architektur machen die Neue Bockbrauerei zu einem attraktiven Ort, an dem sich Wohnen und Arbeiten ideal ergänzen werden. Besonders freut uns, dass künftig in dem Quartier auch Künstler und das kiezeigene Gewerbe seinen Platz behalten werden. Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Partnern und unseren Mitarbeitenden, die zum Gelingen dieser Projektentwicklung beigetragen haben.“

