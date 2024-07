BAUWERT AG übergibt das Berliner Wohnprojekt LIV an Quantum

Die BAUWERT AG hat den Bau eines exklusiven Wohnensembles im beliebten Nordischen Viertel auf der Grenze zwischen Berlin Pankow und Prenzlauer Berg mit einer Netto-Wohnfläche von knapp 8.524 qm sechs Monate vor Plan fertiggestellt, alle 99 Wohnungen sind bereits vollständig an den Asset Manager Quantum übergeben. Das LIV liegt auf einem sehr ruhig gelegenen 3.573 qm großen Grundstück in zweiter Reihe mit drei miteinander verbundenen Gebäuden mit Zufahrt von der Berliner Straße.

„Mit dem neuen Wohnensemble ist uns ein besonderer Beitrag zur Schaffung von fast 100 dringend benötigten Wohnungen im beliebten Nordischen Viertel gelungen. Umso mehr freue ich mich über die Fertigstellung und die reibungslose Übergabe dieses besonderen Projekts an unseren Kaufvertragspartner. Den Bewohnern, die nun sechs Monate früher als geplant einziehen können, wünsche ich Wohlbehagen im neuen Heim. Quantum danke ich herzlich für das in die BAUWERT AG gesetzte Vertrauen“, sagt Dr. Jürgen Leibfried, Gründer und Vorstand der BAUWERT AG.

Knut Sieckmann, Geschäftsführer von Quantum: „Wir freuen uns über die professionelle Zusammenarbeit mit der BAUWERT AG und allen beteiligten Partnern und vor allem über die vorzeitige Übergabe des Projekts. Das LIV bietet hohe Qualität für urbanes Wohnen in stark nachgefragter Mikrolage Berlins. Wir sind uns sicher, dass sich die neuen Bewohner hier sehr wohlfühlen werden.“

Das LIV verteilt sich auf drei miteinander verbundene Gebäudeteile mit sechs Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss. Die Wohnungen, die zwischen 48 und 170 Quadratmeter groß sind, verfügen alle über Einbauküchen sowie Balkone oder Terrassen. Im Erdgeschoss gibt es Wohnungen mit eigenen Gartenanteilen. Mehr als die Hälfte der Wohnungen ist barrierefrei.

„Das Gebäude ist als elegantes Gartenhofhaus konzipiert. Die anspruchsvolle Architektur gliedert das vielgestaltige Gebäude mit klassischer Ästhetik und stellt vielfältige Außenraumbezüge her. Der Erhalt des alten Kastanienbaums freut besonders und ist eine Bereicherung für die Bewohner“, sagt Henriette Bock, Hilmer Sattler Architekten.

Für die Mieter stehen insgesamt 24 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung, 20 davon in einer separaten Tiefgarage auf dem Nachbargrundstück. Für Elektroautos sind für den späteren Einbau von Ladestationen bereits Vorrüstungen vorhanden. Im Untergeschoss befinden sich neben Fahrrad- und Müllräumen auch die Mieterkeller. Die Außenanlagen sind großzügig begrünt, kinderfreundlich und mit Spielgeräten ausgestattet, was das Wohnprojekt zu einem idealen Ort für Familien macht.

