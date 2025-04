Bauwert AG kauft Fieltgrundstück in Berlin

Die Bauwert AG hat das Grundstück Tunnelstraße 41-42 auf der Halbinsel Stralau in Berlin-Friedrichshain erworben. Das rund 3.200 m² große Areal liegt direkt am Wasser und verfügt über eine Bootssteganlage mit 80 Bootsliegeplätzen. Die Halbinsel Stralau, im direkten Zentrum zwischen den beliebten Altbaukiezen in Friedrichshain und Kreuzberg, sowie der Media-Spree, vereint Natur, Historie sowie ansprechende Wohnquartiere und zählt zu den gefragtesten Lagen in der Hauptstadt.

Der städtebauliche und architektonische Entwurf der drei geplanten Mehrfamilienhäuser orientiert sich an der ortsüblichen Bebauung mit drei Obergeschossen und einem Staffelgeschoss. Nahezu alle geplanten Wohnungen haben Wasserblick. Insgesamt sind ca. 4.000 m² Wohnfläche, ca. 45 Wohnungen und voraussichtlich 45 Stellplätzen geplant. Mit den bauvorbereitenden Maßnahmen und dem Rückbau der Bestandsgebäude wird frühestens im September 2025 begonnen. Voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erfolgt der Baustart, die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2028 vorgesehen.

„Die Tunnelstraße 41-42 ist eines der letzten Filetgrundstücke in dieser begehrten Lage. Mit der geplanten Bebauung schaffen wir nicht nur attraktiven Wohnraum, sondern beleben auch die historische Bedeutung des Ortes, der über Jahrzehnte durch die Hansa-Werft und ihre Bootsdienstleistungen geprägt wurde“, sagt Dr. Jürgen Leibfried, Bauwert Gründer und Vorstand.

Daniel J. Herrmann, Bauwert Vorstand, ergänzt: „Mit dem Erwerb dieses einzigartigen Grundstücks auf der Halbinsel Stralau, setzen wir unsere Strategie fort, wertvolle Lagen in Berlin für anspruchsvolle Wohnprojekte zu erschließen. Die Kombination aus Wasserlage, Ruhe und dennoch hervorragender Anbindung an die Innenstadt sowie zur Mediaspree, einer der dynamischsten Wirtschaftszentren der Hauptstadt, macht das Projekt zu einem ganz besonderen Vorhaben.“

Das Grundstück ist tief mit der Geschichte der 1911 gegründeten Hansa-Werft verbunden, die über mehrere Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil der Berliner Boots- und Yachtbau-Szene war. Die Eigentümerfamilie Geppert betrieb die Werft und den Yachthafen mit 80 Bootsliegeplätzen und bot verschiedene Dienstleistungen rund um den Bootsbau an.

Mit dem geplanten Wohnbauprojekt führt Bauwert das Erbe der Hansa-Werft in moderner Form fort: Die Bootsanlage bleibt als zentrales Element des Projekts erhalten und bewahrt die Verbindung des Grundstücks zur maritimen Tradition der Halbinsel Stralau, während sie zugleich in ein modernes Nutzungskonzept eingebettet wird.

Der Verkäufer des Grundstücks, die Familie Geppert, hinterlässt ein beeindruckendes Erbe, das nun durch Bauwert in einem neuen Kapitel fortgeführt wird.

