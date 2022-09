Baufi24 ist seit August 2022 Fördermitglied des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V., der berufsständischen Interessenvertretung unabhängiger Finanzberater:innen

Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth und Michael Lorenz steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 500 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden:innen schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit rund 80 franchise-betriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24 gehören die Konsumentenangebote Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeiter:innen am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München. Baufi24 ist Teil der im Jahr 2022 gegründeten Bilthouse Gruppe, der auch Hüttig & Rompf sowie Creditweb angehören.

„Mit dem Bundesverband Finanzdienstleistung AfW gewinnen wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Interessen gegenüber der Politik stark und entschlossen positioniert“, kommentiert Michael Lorenz, Vorstand B2B Sales bei Baufi24 den Schritt des Unternehmens. „Der Verband setzt sich unter anderem für eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Anforderungen an den Finanzdienstleistungsvertrieb ein. Hochwertige Qualitätsstandards in der Beratung von Finanzdienstleistungen zu definieren ist auch in unserem Interesse.“

„Dass sich die Bilthouse Gruppe mit den Marken Baufi24, Hüttig & Rompf sowie Creditweb für eine Fördermitgliedschaft entschieden hat, freut uns sehr“, erklärt Matthias Wiegel, Mitglied des Vorstandes beim Bundesverband Finanzdienstleistung AfW und sagt weiter: „Damit unterstützt die Unternehmensgruppe unsere Arbeit für den freien Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten. Von dieser Förderung profitieren alle Seiten.“

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://www.baufi24.de

(Bundesverband Finanzdienstleistung AfW)