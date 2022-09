Baubeginn für THE FLÂNEUR: JAAS entwickelt Wohnprojekt in Berlin-Moabit

Der Berliner Projektentwickler und Immobilieninvestor JAAS hat mit den Rohbauarbeiten für das Wohnprojekt THE FLÂNEUR in der Dortmunderstraße 14 begonnen. Das im Berliner Stadtteil Moabit gelegene Neubauprojekt umfasst rund 2.030 Quadratmeter Wohnfläche, die sich auf insgesamt 19 Wohneinheiten verteilt. Die nach den Plänen des Berliner Architekturbüros NÖFER Architekten konzipierten Eigentumswohnungen werden zwischen 44 und 324 Quadratmeter groß sein und sehen moderne Raumkonzepte vor. Realisiert wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der TTI Gruppe, der Vertrieb der Wohnungen erfolgt über JAAS.

Alexander Scheinin, geschäftsführender Gesellschafter von JAAS: „Mit unserem Projekt THE FLÂNEUR schaffen wir eine einzigartige Symbiose aus modernem Wohnkomfort, der höchsten Qualitätsstandards entspricht, und dem architektonischen Charme klassischer Gründerzeitbauten. Gleichzeitig profitieren die künftigen Bewohner von der Lage des Wohnhauses inmitten des Westfälischen Viertels – viel Grün, die nahegelegene Spree sowie zahlreiche Restaurants, Cafés und kleine Geschäfte sorgen in dem Stadtquartier für eine hohe Lebensqualität.“

Die Immobilie umfasst fünf Geschosse sowie ein Staffelgeschoss, die durch einen innenliegenden Aufzug größtenteils barrierefrei zu erreichen sind. Alle Wohneinheiten verfügen über Balkone bzw. Terrassen und greifen durch ihre Raumhöhen von über drei Metern, die bodentiefen Fenster sowie das architektonische Gesamtkonzept des Gebäudes den Charakter des umgebenden Gründerzeitviertels mit seinen zahlreichen Altbauten auf.

Die hochwertige Innenausstattung mit moderner Einbauküche von SieMatic, Badausstattung von Falper und Einrichtungsservice von minimum rundet das moderne Wohnerlebnis der künftigen Bewohner ab. Sämtliche Wohnungen erhalten Fischgrät-Parkett und Fußbodenheizung und sind teilweise per Aufzug direkt in die Wohnung erreichbar. Darüber hinaus werden zwölf Tiefgaragenstellplätze samt Optionen für E-Mobilität bereitgestellt.

THE FLÂNEUR liegt im Westfälischen Viertel, in unmittelbarer Nähe zum Spreebogen. Die direkte Wasserlage sowie Nachbarschaft zum Berliner Regierungsviertel, dem Schloss Charlottenburg und dem Tiergarten-Park machen das Wohnhaus zu einem attraktiven Lebensmittelpunkt, der infrastrukturell hervorragend an das übrige Stadtgebiet angeschlossen ist. Der U-Bahnhof Turmstraße und zahlreiche Buslinien befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt. Der nahe gelegene Hauptbahnhof ergänzt den Standort durch die unmittelbare Verbindung zum öffentlichen Fernverkehr und die Bundesstraße 2 erschließt das Gebiet zusätzlich für den Individualverkehr.

(JAAS)