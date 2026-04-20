Balearen: Hohe Lebensqualität und langfristige Wertstabilität stärken internationale Immobiliennachfrage

Die Balearischen InselnBalearen festigen ihre Position als einer der attraktivsten und sichersten Immobilienstandorte zum Leben und Investieren in Europa – gestützt auf stabile Transaktionszahlen, eine positive Preisentwicklung und eine anhaltend hohe lokale wie internationale Nachfrage im Premium- und Luxus-Immobiliensegment. Das zeigt der neue Engel & Völkers Marktbericht Balearen 2025/2026 , der die aktuellen Immobilientrends und -entwicklungen auf den Balearen – insbesondere auf Mallorca, Menorca und Ibiza – analysiert. In Zeiten globaler Volatilität überzeugt die Inselgruppe durch Sicherheit und Wertbeständigkeit sowie mediterranes Klima, lebendige Kultur und unvergleichliche Lebensqualität.

„Die Balearen gehören nach wie vor zu den begehrtesten Destinationen Europas für vermögende internationale Käufergruppen, die hochwertige Lifestyle-Immobilien und langfristige Wertbeständigkeit suchen“, erklärt Florian Hofer, Geschäftsführer bei Engel & Völkers Balearen. „Die Treiber der Nachfrage nach Erst- und Zweitwohnsitzen sind zunehmend struktureller Natur – etwa flexiblere Arbeitsformen, die eine Verlagerung des Lebensmittelpunkts ermöglichen. Zudem rücken Sicherheit und Stabilität als entscheidende Faktoren stärker in den Fokus.“

Stabilität und langfristige Wertbeständigkeit stärken Marktattraktivität

Neben natürlicher Schönheit und hoher Lebensqualität punkten die Balearen mit einer starken lokalen Wirtschaft, sicheren Rahmenbedingungen sowie einem Immobilienmarkt, der sich durch besondere Resilienz, Transparenz und Rechtssicherheit auszeichnet. Dies macht die Region besonders attraktiv für Investitionen und stärkt das Vertrauen in ihre langfristige Wertbeständigkeit. Auch die positive Entwicklung der Preise und Transaktionen spiegelt dies wider: 2025 stiegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise laut Notariatskammer um 9 Prozent, während die Zahl der Transaktionen um 6,5 Prozent zulegte.

Insgesamt präsentiert sich die Inselgruppe als Markt mit geringer Volatilität und einer nicht zuletzt von Angebotsknappheit getriebenen Dynamik. Die anhaltend hohe Nachfrage – sowohl international als auch lokal – beruht dabei stärker auf bewussten Entscheidungen zum Lebensstil und langfristigen Eigentumsplänen als auf kurzfristigen Kapitalgewinnen. International zählen die Balearen zu den gefragtesten Regionen für Zweitwohnsitze und zunehmend auch für Käufer, die ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlagern wollen. Die größte Käufergruppe stammt aus Deutschland, gefolgt von Spanien, Großbritannien, der Schweiz und Österreich sowie aus Skandinavien, den Benelux-Staaten und den USA.

„Oftmals als ein einziger Markt wahrgenommen, verfügen Mallorca, Menorca und Ibiza über klar differenzierte Profile und unterscheiden sich durchaus voneinander, unter anderem in ihrer Käuferstruktur. Die Inseln funktionieren so als eigenständige Immobilienmärkte“, erläutert Hofer.

Hohe Lebensqualität und exklusives Angebot prägen internationale Nachfrage

Mallorca bleibt eine tragende Säule des balearischen Immobilienmarktes und weist eine stabile, nachhaltige Entwicklung auf. Eine solide Nachfrage inländischer sowie internationaler Käufer trifft auf ein begrenztes Angebot. Zu den wichtigsten strukturellen Veränderungen der vergangenen Jahre zählt der Nachfrageanstieg nach Erstwohnsitzen sowie semi-permanenten Wohnorten. Was einst primär als Urlaubsziel galt, ist heute für viele zum Lebensmittelpunkt geworden, auch dank guter Infrastruktur und internationalen Bildungseinrichtungen. Zu den exklusivsten Immobilienlagen Mallorcas gehört Son Vida nahe der Hauptstadt Palma mit Durchschnittspreisen in Höhe von 11 Millionen Euro für Häuser in Toplagen. Ebenso gefragt sind der Südwesten der Insel rund um Puerto de Andratx und Santa Ponsa (10 Millionen Euro), der Norden der Insel mit Orten wie Pollensa (10 Millionen Euro), der Westen mit Sóller und Valldemossa (7,5 Millionen Euro) sowie die Hauptstadt Palma de Mallorca (5,5 Millionen Euro).

Menorca zeichnet sich durch malerische Landschaften, eine weitgehend bewahrte Küstenlinie, traditionelle Orte und geringe Bebauungsdichte aus. Der Markt ist durch einen starken Mix aus inländischen und europäischen Käufern gekennzeichnet, mit besonderem Interesse seitens spanischer, französischer und britischer Käufer. In Ciutadella und der umliegenden Region werden in Toplagen Durchschnittspreise von 2,6 Millionen Euro für Häuser erzielt. In der Region um die Hauptstadt Mahón liegen diese bei 1,9 Millionen Euro, im Osten der Insel bei 1,6 Millionen Euro und im Zentrum bei 1,25 Millionen Euro. Damit bietet Menorca nach wie vor vergleichsweise moderate Einstiegspreise.

Geschützte Naturlandschaften, eine lebendige Kultur und ein exklusiver Lebensstil prägen die Attraktivität Ibizas. Die internationale Nachfrage bleibt ein prägendes Merkmal des lokalen Marktes mit anhaltendem Interesse, insbesondere aus den USA und Nordeuropa. Die hohe Nachfrage trifft auf ein strukturell begrenztes Angebot, was die Exklusivität der Insel und die langfristige Wertstabilität stützt. Im Süden und Norden der Insel sowie in Ibiza-Stadt werden für Häuser in Toplagen Durchschnittspreise von 5,5 Millionen Euro erzielt. Es folgen der Osten mit Preisen von 4,2 Millionen Euro und der Westen mit 4 Millionen Euro.

Ausblick: Lifestyle zunehmend zentraler Faktor für Investitionen

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung sind die Balearen außergewöhnlich gut positioniert: Die Nachfrage bleibt hoch und diversifiziert, während das Angebot naturgemäß begrenzt ist. Diese Kombination stützt auch weiterhin die Preise und festigt die Position der Balearen als stabilen und langfristig wertbeständigen Markt. „Unabhängig davon, ob Käufer durch Investitionen, den Lebensstil oder eine Kombination aus beidem motiviert sind – die Balearen bleiben einer der attraktivsten Immobilienmärkte in Europa“, resümiert Hofer. „Käufer investieren nicht nur in Immobilien, sondern in eine hohe Lebensqualität – geprägt vom mediterranen Klima, Kultur, Wohlbefinden und auch Sicherheit. Dieses Zusammenspiel bleibt ein zentraler Faktor für die dauerhafte Attraktivität der Balearischen Inseln.“

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