Avison Young verstärkt Office-Leasing-Team in Frankfurt: Robin Alexander Dietrich wird Director

In dieser Funktion wird er insbesondere nationale und internationale Nutzer bei der Anmietung von Büroflächen beraten sowie die strategische Weiterentwicklung des Bereichs mitverantworten.

Dietrich verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Bürovermietung in der Rhein-Main-Region. Zuletzt war er als Associate Director bei blackolive advisors in Frankfurt tätig, wo er zahlreiche Vermietungsmandate für nationale und internationale Unternehmen verantwortete. Zuvor war er unter anderem bei NAI apollo real estate im Office-Letting tätig.

„Mit Robin Dietrich gewinnen wir einen ausgewiesenen Marktkenner, der den Frankfurter Büromarkt in all seinen Facetten versteht und über exzellente Kontakte verfügt“, so Michael Kubik, Head of Office Leasing bei Avison Young. „Er verbindet fundierte Beratungskompetenz mit einem sehr guten Gespür für die sich wandelnden Anforderungen von Nutzern. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld wie dem aktuellen ist das ein großer Mehrwert für unsere Kunden und unser Team.“

Auch Dietrich blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Avison Young steht für eine sehr unternehmerische, international geprägte Beratungskultur. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Team individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Mit der Personalie unterstreicht Avison Young seinen strategischen Fokus auf den weiteren Ausbau des Office-Vermietungs-Geschäfts in den deutschen Top 7-Märkten.