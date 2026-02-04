Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

Avison Young verstärkt Office-Leasing-Team in Frankfurt: Robin Alexander Dietrich wird Director

Das Immobilienberatungsberatungsunternehmen Avison Young baut seine Office-Leasing-Expertise in Frankfurt weiter aus: Zum 1. Februar 2026 hat Robin Alexander Dietrich die Position des Director Office Leasing übernommen

© Avison Young

In dieser Funktion wird er insbesondere nationale und internationale Nutzer bei der Anmietung von Büroflächen beraten sowie die strategische Weiterentwicklung des Bereichs mitverantworten.

Dietrich verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Bürovermietung in der Rhein-Main-Region. Zuletzt war er als Associate Director bei blackolive advisors in Frankfurt tätig, wo er zahlreiche Vermietungsmandate für nationale und internationale Unternehmen verantwortete. Zuvor war er unter anderem bei NAI apollo real estate im Office-Letting tätig.

„Mit Robin Dietrich gewinnen wir einen ausgewiesenen Marktkenner, der den Frankfurter Büromarkt in all seinen Facetten versteht und über exzellente Kontakte verfügt“, so Michael Kubik, Head of Office Leasing bei Avison Young. „Er verbindet fundierte Beratungskompetenz mit einem sehr guten Gespür für die sich wandelnden Anforderungen von Nutzern. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld wie dem aktuellen ist das ein großer Mehrwert für unsere Kunden und unser Team.“

Auch Dietrich blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Avison Young steht für eine sehr unternehmerische, international geprägte Beratungskultur. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Team individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Mit der Personalie unterstreicht Avison Young seinen strategischen Fokus auf den weiteren Ausbau des Office-Vermietungs-Geschäfts in den deutschen Top 7-Märkten.

print

Tags:

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld TV

Das aktuelle Video
-
THEMEN-LEADER Hallesche Krankenversicherung a.G.

𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻-𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗞𝗩 𝗳ü𝗿 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗮𝗰𝗵𝗸𝗿ä𝗳𝘁𝗲

zum Video | alle Videos
Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld