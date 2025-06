Avison Young vermittelt weiteren Standort aus dem HS-Portfolio

Der Großhandelsstandort Minden, Trippeldamm 8, wurde erfolgreich an einen privaten Investor veräußert. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines klassischen Sale-and-Lease-Back-Geschäfts.

Das Objekt in Minden ist Teil des umfassenden HS-Portfolios, bestehend aus insgesamt 18 Einzelhandels- und Großhandelsimmobilien der Unternehmensgruppe Brüder Schlau, die deutschlandweit unter den Marken Hammer und Schlau firmiert. Der nun veräußerte Standort in Minden wird weiterhin von Schlau als Nutzer betrieben. Die vermietbare Fläche beträgt rund 1.000 Quadratmeter, das Grundstück umfasst circa 2.930 Quadratmeter. Der langfristige Mietvertrag garantiert eine stabile Auslastung von 100 Prozent.

„Mit dem Verkauf des Standorts Minden wurde ein weiteres starkes Signal für die Marktakzeptanz dieses Portfolios gesetzt. Die Nachfrage nach langjährig vermieteten Einzel- und Großhandelsobjekten ist weiterhin hoch – insbesondere, wenn ein so etabliertes Familienunternehmen wie Brüder Schlau als Mieter auftritt“, so Johann Mikhof, Director Investment bei Avison Young, der die Transaktion begleitet hat.

Die Brüder Schlau GmbH & Co. KG, gegründet im Jahr 1921 in Minden, zählt zu den führenden Handelsunternehmen für Raumgestaltung in Deutschland. Heute betreibt die Gruppe über 260 Standorte bundesweit, davon mehr als 60 unter der Marke Schlau und über 200 unter der Marke Hammer. Neben einem breiten Sortiment für Endverbraucher und Handwerker überzeugt das Unternehmen durch eigene Handwerksleistungen und eine starke regionale Präsenz.

Das HS-Portfolio, das exklusiv durch Avison Young vermarktet wird, verteilt sich auf sechs Bundesländer und umfasst über 49.000 Quadratmeter Mietfläche. Es beinhaltet 13 Einzelhandels- und fünf Großhandelsimmobilien.

