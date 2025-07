Avison Young vermittelt Verkauf des Hanseparks Lübeck an Sirius Real Estate Ltd.

Der Gewerbepark in der Roggenhorster Straße 9–9c und Reepschlägerstraße 10–10c in 23556 Lübeck befindet sich in strategisch bester Lage direkt an der A1 und wurde exklusiv durch Avison Young vermittelt.

Mit dem Ankauf setzt Sirius mit Sitz in Berlin und London seine Wachstumsstrategie fort, Business Parks und Last Mile-Logistikimmobilien in attraktiven Lagen in Deutschland zu akquirieren. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen durch aktives Management sowie einem flexiblen Nutzungsmix aus Büro-, Lager- und Produktionsflächen. Mit dem Erwerb des Hansepark Lübeck wächst das bundesweite Portfolio auf über 70 Gewerbeparks an.

„Wir freuen uns, dass wir mit dieser Immobilie im Gewerbegebiet Roggenhorst zu einem Mehrwert am Standort beitragen konnten. Lübeck als Teil der Metropolregion von Hamburg etabliert sich immer stärker als Standort für Gewerbeparks im norddeutschen Raum. Durch den zukünftigen Fehmarnbelt-Tunnel wird diese Achse nördlich von Hamburg jedoch eine neue Bedeutung bekommen“, so Jochen Völckers MRICS, Geschäftsführer und Leiter Capital Markets Deutschland bei Avison Young.

„Mit dieser erfolgreichen Veräußerung setzen wir unsere strategische Portfolio-Verjüngung und -Fokussierung gezielt fort. Der planmäßige Exit nach langjähriger Bestandshaltung stellt für unsere Investoren ein attraktives Ergebnis dar. Wir danken allen Beteiligten für die professionelle Abwicklung”, kommentiert Dr. Nikolai A. Mader, Head of Investment Management Real Estate bei Sicore.

Der Hansepark Lübeck verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 14.810 Quadratmeter mit knapp 10.000 Quadratmeter Lagerflächenanteil. Die Transaktion wurde durch einen reibungslosen Vermietungsprozess flankiert – ein zusätzlicher Erfolg für alle Beteiligten.

