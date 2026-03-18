Avison Young vermittelt Entwicklungsgrundstück in Offenbach an Prisma RB Real Estate AG

Käuferin ist die Prisma RB Real Estate SA, die durch Procimmo SA (Renens, Schweiz) verwaltet wird. Auf dem Areal wurde unter der Leitung der Schweizer Procimmo SA ein attraktives und standardisiertes Gewerbekonzept unter der Marke Streetbox entwickelt. Verkäufer ist ein Privateigentümer.

Auf dem Grundstück befand sich bis Ende 2016 ein Teil eines Mercedes-Benz-Autohauses. Mit dem Einstieg von Procimmo SA erhielt die Fläche jetzt eine klare Entwicklungsperspektive: Streetbox beinhaltet auf dem Areal entlang der Daimlerstraße ein Gewerbekonzept mit zweigeschossigen, modularen Gewerbeeinheiten, die bereits bis Frühjahr dieses Jahres bezugsfertig sein sollen.

Insgesamt entstehen 52 Einheiten mit jeweils rund 110 Quadratmetern Nutzfläche sowie zusätzliche Parkflächen. Die Boxen werden im Rohbau übergeben und können sowohl gemietet als auch gekauft werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Handwerksbetriebe und kleinere Gewerbetreibende, die flexible Gewerbeflächen benötigen. Streetbox betreibt bereits Standorte in Bensheim, Essen, Hanau, Karlsruhe sowie Niederwerrn und baut seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet mit dem Projekt in Offenbach weiter aus.

„Mit Procimmo SA gewinnt Offenbach einen professionellen Entwickler, der das Potenzial des Standorts erkennt und zügig in eine marktfähige Nutzung überführt. Das modulare Streetbox-Konzept trifft genau den Bedarf vieler kleiner Unternehmen nach flexiblen, bezahlbaren Gewerbeflächen“, so Marcel Funke, Director Capital Markets bei Avison Young.

Infos hier