Auf den richtigen Projektpartner kommt es an

Alternative Immobilienfinanzierungen sind und bleiben attraktive Investmentchancen – auch und gerade in einem Umfeld, das für Projektentwickler komplexer geworden ist. Voraussetzung ist ein starker Partner mit einer vielversprechenden Projektpipeline und einem komfortablen Liquiditätspolster.

Die Gemengelage aus steigenden Baukosten, anziehenden Zinsen und eingetrübten Konjunkturaussichten stellt viele Projektentwickler vor Herausforderungen. So manche Projektentwicklung rechnet sich vor diesem Hintergrund nicht mehr. Bereits genehmigte Bauvorhaben werden verschoben, verkauft oder ganz abgesagt. Bei Eigenkapitalinvestments können Wertkorrekturen nicht ausgeschlossen werden.

Für Fremdkapitalinvestments wie etwa alternative Projektfinanzierungen sind die Bedingungen dagegen nach wie vor günstig. Da sich klassische Banken regulatorisch bedingt weiter aus der Finanzierung von Projektentwicklungen zurückziehen, wächst die Finanzierungslücke – und somit der Bedarf nach Alternativen. Das gilt mehr und mehr selbst für Senior-Tranchen, also erstrangig besicherte Kredite mit niedrigen Beleihungsausläufen.

Für Kapitalanleger ist diese Assetklasse aufgrund ihrer Stabilität und ihres Renditepotenzials attraktiv: Die feste Verzinsung und die überschaubare Laufzeit mit fest vereinbartem Rückzahlungsbetrag machen Fremdkapitalinvestments in der Regel weniger schwankungsanfällig als Eigenkapitalinvestments. Das steigende Zinsniveau sorgt sogar für wachsende Renditepotenziale. Institutionelle Investoren haben Real Estate Debt Funds längst für sich entdeckt, für Privatanleger bieten solche Strukturen jedoch dieselben Vorteile.

Entscheidender Faktor für den Anlageerfolg ist die Qualität des Projektpartners und seiner Pipeline. Die SORAVIA Gruppe verfügt über ein breites Portfolio attraktiver und grundsolider Projektentwicklungen in deutschen und österreichischen Großstädten, die sich größtenteils bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und deren weiterer Verlauf deshalb gut prognostizierbar ist. Darüber hinaus verfügt SORAVIA über eine stabile Kapitalbasis, um kurzfristige Kapitalengpässe bei einzelnen Projekten problemlos zu überbrücken. Mit diesem Projektpartner im Rücken kann die ONE GROUP auch im veränderten Umfeld regelmäßig und zuverlässig neue Produkte aus ihrer erfolgreichen ProReal-Serie lancieren.

MALTE THIES