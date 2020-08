Art-Invest Real Estate erwirbt Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz

Art-Invest Real Estate erwirbt im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion von der Fattal Hotel Group das Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz für seinen AIREF Hotel-Manage to Core-Fonds.

Im Rahmen eines 25-jährigen Mietvertrages wird das Objekt auch in Zukunft von den Leonardo Hotels, die zum börsennotierten Hotelunternehmen Fattal Hotel Group gehören, unter der Marke „Leonardo Royal“ betrieben.

Teilrenovierung bis 2021

Das Hotel besticht durch seine sehr gute Lage; fußläufig zum Alexanderplatz und unweit des pulsierenden Viertels Prenzlauer Berg. Es verfügt über eine Fläche von rund 18.500 m² und umfasst 346 Zimmer, elf Konferenzräume, ein Restaurant, eine Bar sowie einen Fitness- und Saunabereich und eine Tiefgarage.

Ursprünglich wurde der denkmalgeschützte Bau 1956 als Verwaltungsgebäude errichtet und diente als Dienstsitz der Bundespolizei.

2009 wurde es im Rahmen einer Kernsanierung zu einem Leonardo Royal Hotel umgestaltet. Bis 2021 ist die Renovierung der Front-of-House-Bereiche geplant.

Umsetzung zusammen mit Fattal Hotel Group

Dr. Peter Ebertz, Managing Director und Head of Hotels bei Art-Invest Real Estate, betont: „Wir freuen uns, in dieser für die Hotellerie herausfordernden Zeit gemeinsam mit der Fattal Hotel Group eine zukunftsweisende Transaktion umgesetzt zu haben.

Wir sind davon überzeugt, dass sich die touristische und geschäftliche Nachfrage mittelfristig – insbesondere in Berlin – erholen wird. In den nächsten Monaten werden wir gemeinsam mit dem Betreiber zusätzlich eine gezielte Auffrischung des Hotelprodukts umsetzen, um an der Erholung des Marktes bestmöglich zu partizipieren.“

Vielversprechendes Potenzial

„Das Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz gehört zu unseren führenden Häusern in der Hauptstadt. Wir freuen uns, dass wir mit Art-Invest Real Estate einen starken und versierten Partner für uns gewinnen konnten, der das vielversprechende Potenzial dieses Hauses erkannt hat.

Die umfangreich geplanten Neuerungen tragen maßgeblich dazu bei, dass das Leonardo Royal auch künftig eine etablierte sowie beliebte Hoteladresse auf dem Berliner Hotelmarkt sein wird,“ sagt David Fattal, Chairman und CEO der Fattal Hotel Group.

Art-Invest Real Estate wurde rechtlich von GSK Stockmann und technisch von SMV Bauprojektsteuerung beraten. Eastdil war von Verkäuferseite mit der Vermarktung beauftragt. Die Hotelberatung erfolgte von CBRE Hotels.

Auf Seiten des Verkäufers wurde die rechtliche Beratung durch Norton Rose Fulbright durchgeführt.

(Art-Invest Real Estate)