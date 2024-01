Art-Invest Real Estate: Baugenehmigung für Großprojekt Canada Water Dockside in London

Zudem wurden die Gestaltungspläne der Hafenkante ebenfalls genehmigt. Art-Invest Real Estate plant, mit dem Projekt moderne und nachhaltige Arbeitswelten für rund 10.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Die insgesamt drei Gebäude umfassende Entwicklung mit rund 140.000 m² Mietfläche wurde als Gesamtprojekt von dem international renommierten Architekturbüro BIG – Bjarke Ingels Group entworfen. Canada Water Dockside besticht durch seine unvergleichbare Lage inmitten offener Grün- und Wasserflächen sowie einer guten Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Mit der direkten Anbindung durch die Jubilee Line und Overground Line vor der Haustür ist Canada Water Dockside ein idealer Standort für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Wert auf Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sowie auf die Möglichkeit legen, ihre Arbeits- und Freizeit im Grünen und nahe dem Wasser zu verbringen.

Die vom Stadtrat von Southwark erteilte Baugenehmigung umfasst zwei der drei geplanten Gebäude – A1 und A2 –, die von den international renommierten Architekten BIG – Bjarke Ingels Group und HWKN Architecture (HWKN) entworfen wurden, sowie Pläne zur Gestaltung neuer öffentlicher Bereiche von Townshend Landscape Architects.

Das von HWKN entworfene A2 wird das erste Gebäude sein, das realisiert wird. Mit einer Fläche von rund 22.000 m² Mietfläche verteilt auf 11 Stockwerke wird das Gebäude neue Standards für moderne Büros für London setzen. Es wurde so konzipiert, dass es ehrgeizige Nachhaltigkeitsstandards erfüllt, einschließlich BREEAM Outstanding, eines der ältesten und weit verbreitetsten Nachhaltigkeitszertifikate Großbritanniens. Das Gebäude ist ein Paradebeispiel für die charakteristischen Designprinzipien von HWKN: die Verwendung kontextbezogener Materialien, die Schaffung von aufregenden Räumen und die Gestaltung einzigartiger räumlicher Qualitäten.

Das von BIG, dem Masterplaner des Gesamtprojekts, entworfene und am Wasser gelegene Gebäude A1 wird mit seinen 24 Stockwerken und seiner charakteristischen, gestaffelten Form zu einem Wahrzeichen von Canada Water werden. Durch sein außergewöhnliches Design ist das Gebäude in den unteren Etagen auf die Aussicht über das Hafenbecken ausgerichtet und bietet in den oberen Etagen Ausblicke über ganz London. Weiterhin bietet es hochflexible Arbeitswelten für Mieter mit unterschiedlichsten Anforderungen und Zugang zu offenen Gartenterrassen auf jeder Etage.

Vor allem die geplante Aktivierung der Erdgeschosse der beiden Gebäude wird Angebote für Sport, Fitness und Wellness sowie eine vielfältige Gastronomieauswahl bieten. Das vollständig durchlässige und öffentlich zugängliche Erdgeschoss wird so gestaltet, dass die Grenzen zwischen innen und außen bewusst verwischt werden, um Besucher einzuladen und ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Nutzern und Mietern zu schaffen.

Der Entwurf des renommierten Landschaftsarchitekten und Chelsea-Goldmedaillengewinners Andy Sturgeon sieht zudem eine avantgardistische Neugestaltung der Hafenkante vor, die die Öffentlichkeit zum ersten Mal direkt mit dem Wasser verbindet und Uferbereiche schafft, die ein wichtiges neues öffentliches Angebot darstellen werden.

„Canada Water Dockside ist ein ganz besonderes Projekt für uns. Unsere Vision für das Projekt ging immer über die reine Errichtung von Bürogebäuden der Spitzenklasse hinaus: Wir wollten einen Ort schaffen, der in den Bereichen Gesundheit, Wellness und Gemeinschaft verwurzelt ist und den Standort Canada Water um ein neues Stadtzentrum bereichert. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die Genehmigung für unser Vorhaben zusammen mit den Entwürfen für die Neugestaltung des Docks erhalten haben“, sagt Ali Abbas, Managing Director von Art-Invest Real Estate UK.

Matthias Hollwich, Gründer von HWKN, fügte hinzu: „Wir fühlten uns inspiriert, einen unvergesslichen Beitrag zu Londons berühmtem architektonischen Erbe und zu seinen zukünftigen Ambitionen als Stadt zu schaffen. Wir haben unser Gebäude absichtlich nicht wie ein Standardbüro gestaltet, sondern einen Ort geschaffen, der die Atmosphäre eines Resorts suggeriert, der Wohlbefinden und Konnektivität sowie konzentrierte Produktivität fördert. A2 ist ein attraktiver Arbeitsort, der eine verlockende und inspirierende Umgebung voller Licht, Luft und Natur sowie Zugang zu hochmoderner Technologie und eine maximale Aktivierung des Erdgeschosses für Mieter, Nachbarn und Besucher bietet.“

„Das vorgeschlagene Design von Gebäude A1 wurde als Gegenentwurf zur traditionellen Vorstellung von klimatisierten Glaskästen als Arbeitsort konzipiert. Natürliche Belüftung, Gartenterrassen und ein spektakuläres Erdgeschoss, das Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen einlädt, sind in ein Gebäude integriert, das an die Form von fünf nachhaltigen, übereinander gestapelten Gebäuden mit einem Twist erinnert“, sagt Andy Young, Partner, BIG – Bjarke Ingels Group-

Die Projektentwicklung Canada Water Dockside stellt nach der Entwicklung des Projekts 101 on Cleveland sowie dem Erwerb des Sackville House das bisher größte Investment der Art-Invest Real Estate im Vereinigten Königreich dar.