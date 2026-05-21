Aroundtown vermietet zusätzliche 7.500 m² langfristig an DAX-Konzern

Aroundtown wird eine weitere Halle mit 7.500 m² auf dem Industriepark Mittelfeld für seinen bestehenden Mieter, einen DAX-Konzern, bauen. Dies ist der vierte Neubau, den Aroundtown auf diesem Areal verwirklicht und der ebenso wie die vorherigen bereits vor Baubeginn an Bestandsmieter vermietet wurde. Damit unterstützt Aroundtown abermals seine Mieter in ihren Expansionsplänen und stärkt das Areal zugleich als bedeutenden Logistik- und Produktionsstandort. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Halle ist für 2028 vorgesehen, vorbereitende Maßnahmen laufen bereits.

Die angemietete Fläche umfasst eine moderne Logistik- und Lagerhalle mit ergänzenden Büroflächen. Der Mieter profitiert von einer guten Verkehrsanbindung mit schneller Erreichbarkeit der Autobahnen A7, A44 und A49 sowie der Nähe zum Flughafen Kassel-Calden.

„Die zusätzliche langfristige Anmietung durch ein wirtschaftsstarkes Industrieunternehmen unterstreicht die Attraktivität des Industrieparks Mittelfeld und bestätigt zugleich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Aroundtown. Dass sich der Mieter erneut für Flächen an unserem Standort entschieden hat, zeigt unser Verständnis für die Anforderungen moderner Industrie- und Logistikunternehmen“, sagt Amir Stern, Regional Director West bei Aroundtown.

Diverse Lagerhallen am Standort sind zudem BREEAM-zertifiziert. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) zählt zu den international führenden Zertifizierungssystemen für nachhaltige Gebäude und bewertet insbesondere ökologische sowie soziokulturelle Aspekte der Immobiliennutzung. Damit erfüllt der Standort hohe Anforderungen an nachhaltige und zukunftsorientierte Gewerbeimmobilien.

Neben der Lage überzeugt auch das Serviceangebot: Aroundtown stellt allen Gewerbemietern umfassende Dienstleistungen zur Verfügung, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort sowie ein zentrales 24/7-Service-Center. Die Vermietung an das Industrieunternehmen unterstreicht die Kompetenz von Aroundtown als Partner für moderne und nachhaltige Industrie- und Logistikflächen. Aroundtown zählt zu den führenden Immobilienunternehmen Europas und ist im MDAX gelistet.

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