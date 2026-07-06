Aroundtown setzt Mixed-Use-Strategie fort

Aroundtown hat den Umbau von Serviced Apartments im Gebäude Alte Post am Königswall in Dortmund abgeschlossen. Das ehemalige Bürogebäude wurde vollständig entkernt und in moderne Apartments umgewandelt, die hohen Wohnkomfort mit dem Service und der Flexibilität eines Hospitality-Konzepts verbinden. Entstanden sind über 50 Serviced Apartments, die langfristig an den Hospitality-Betreiber Bob W vermietet wurden. Bob W hat für die Flächen einen Mietvertrag über 15 Jahre unterzeichnet.

Mit verlässlichen Standards auf Hotelniveau, der Funktionalität eines Apartments und einer technologiegestützten Guest Journey ermöglicht Bob W sowohl kurze als auch längere Aufenthalte, ohne ein klassisches Hotelkonzept vorauszusetzen. So entsteht Mehrwert für Gäste, Eigentümer und das umliegende Quartier.

Jedes Studio- und One-Bedroom-Serviced-Apartment ist vollständig möbliert und verfügt über eine voll ausgestattete Küche sowie ein eigenes Bad. Ergänzt werden die Apartments durch eine großzügige Lobby-Lounge, Co-Working-Bereiche, eine Coffee Corner, eine Pantry sowie einen Waschsalon. Damit eignen sie sich sowohl für Gäste, die nur wenige Nächte in der Stadt verbringen, als auch für längere berufliche Aufenthalte oder projektbezogene Einsätze.

Weitere Eindrücke der Apartments finden Sie hier: https://bobw.co/locations/dortmund/dortmund-stadtmitte

Der abgeschlossene Umbau ist ein wichtiger Schritt in der nutzungsorientierten Weiterentwicklung der Alten Post zum gemischt genutzten Gebäude und stärkt den Standort in zentraler Lage direkt am Dortmunder Hauptbahnhof.

Die Serviced Apartments fügen sich in Aroundtowns Mixed-Use-Strategie ein, Bestandsimmobilien in zentralen urbanen Lagen durch ergänzende Nutzungen widerstandsfähiger und langfristig wertstiftend aufzustellen. Sie ergänzen klassische Bürostandorte um eine flexible Nutzung, beleben das Umfeld auch außerhalb klassischer Bürozeiten und eröffnen langfristig attraktive Ertragsperspektiven.

„Mit den Serviced Apartments ergänzen wir die Immobilie am Königswall um ein bedarfsorientiertes Wohnkonzept das sehr gut zu den Anforderungen eines zentral gelegenen innerstädtischen Standorts passt. Gleichzeitig unterstreicht die Ergänzung unseren Ansatz, Mixed-Use-Immobilien gezielt weiterzuentwickeln und damit das Potenzial zentral gelegener Bestandsimmobilien bestmöglich zu nutzen. Mit Bob W haben wir dafür einen erfahrenen Betreiber und langfristigen Mieter gewonnen, mit dem wir bereits für Serviced Apartments in London Kensington und London Paddington erfolgreich zusammenarbeiten“, sagt Benjamin Albrecht, Head of Space Conversion bei Aroundtown.

„Bob W wurde genau für solche Möglichkeiten geschaffen: zentral gelegene innerstädtische Gebäude, die durch ein flexibleres Hospitality-Modell einer neuen Nutzung zugeführt werden können. Zugleich unterstützt dieser Ansatz ein verantwortungsvolleres Wachstum. Die Weiternutzung bestehender Gebäude kann die Emissionen im Vergleich zu Neubauten erheblich reduzieren. Im Durchschnitt verursachen Übernachtungen bei Bob W 69 Prozent weniger CO₂-Emissionen als Aufenthalte in anderen europäischen Hotels. Die verbleibenden Emissionen werden kompensiert“, sagt Niko Karstikko, Gründer und CEO von Bob W.

Die Alte Post befindet sich am Königswall 1 im Herzen Dortmunds, in bester Lage direkt am Hauptbahnhof und am zentralen Ring, nahe der Hauptfußgängerzone. Das repräsentative historische Gebäude umfasst verschiedene Gewerbe und Einzelhandelsflächen sowie vielseitig nutzbare Büroeinheiten. Die Umgebung mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sowie die sehr gute Verkehrsanbindung über die U-Bahnstation Kampstraße und den Dortmunder Hauptbahnhof unterstreichen die Attraktivität des Standorts.

Bob W ist ein technologiegestützter Hospitality-Betreiber, der die Verlässlichkeit, den Komfort und den Designanspruch eines Lifestyle-Hotels mit dem Raumangebot, der Funktionalität und dem lokalen Charakter eines Apartments verbindet. Die Häuser von Bob W richten sich an moderne Geschäfts- und Freizeitreisende, die flexible Aufenthalte suchen, von wenigen Nächten bis hin zu mehreren Wochen oder länger.

Der Abschluss des Umbaus bestätigt Aroundtowns Ansatz, Immobilien durch aktives Asset Management und nutzungsorientierte Konzepte langfristig zu stärken. Mit der Ergänzung um Serviced Apartments wird die Alte Post als Mixed-Use-Immobilie weiterentwickelt und zugleich nachhaltig auf veränderte Anforderungen an innerstädtische Standorte ausgerichtet.