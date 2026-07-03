Aroundtown renoviert das Bristol Berlin am Kurfürstendamm

Im Bristol Berlin am Kurfürstendamm hat Aroundtown zentrale Bereiche des traditionsreichen Hotels umfassend renoviert und damit einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des Hauses angestoßen. Damit positioniert sich das Bristol Berlin als modernes Luxury-Lifestyle-Hotel, das den Charakter Berlins mit internationalem Anspruch und starker lokaler Authentizität vereint.

Modernisiert wurden insbesondere Bereiche, die den Aufenthalt der Gäste unmittelbar prägen: Sämtliche Zimmer und Suiten wurden in einem Stil renoviert, der die gestalterische Identität aus der Gründungszeit des Hotels aufgreift, in die heutige Zeit überführt und zeitgemäß interpretiert. So wurden zentrale Elemente der historischen Bausubstanz wie das charakteristische Treppenhaus sorgfältig aufgearbeitet und mit dem neuen Interior-Konzept in Einklang gebracht. Auch die Veranstaltungsflächen inklusive der beiden Ballsäle sowie der Eingangsbereich wurden neugestaltet. Ausgestattet mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten und Tischen, ruhigeren Coworkingbereichen sowie einer Weinbar wird die Lobby des Bristol Berlin als aktiver Aufenthaltsbereich wiederbelebt, der einer Vielzahl von Nutzungsbedürfnissen gerecht wird.

Die Coworking- und Meetingangebote im Bristol wurden erneuert und erweitert. Über ATworld, die Coworking- und Hospitality-Plattform von Aroundtown, können Arbeits- und Meetingräumlichkeiten gebucht werden. Zusätzlich wurde der gesamte Fitnessbereich des Hotels neugestaltet und mit hochwertigem Equipment ausgestattet.

Mit der Neupositionierung des Hauses geht auch die laufende Überarbeitung des Restaurantkonzepts einher, das sowohl die Aufenthaltsqualität für Hotelgäste stärken als auch Impulse für externe Besucherinnen und Besucher setzen soll.

Das Bristol Berlin ist das erste Hotel der Vignette Collection in Deutschland und gehört somit zum Luxury-&-Lifestyle-Portfolio der renommierten Hotelgruppe. Die Markeneinbindung ergänzt die bauliche und konzeptionelle Weiterentwicklung des Hotels, während der Schwerpunkt der Maßnahmen klar auf der Modernisierung der Immobilie und der Stärkung des Hotelangebots liegt.

„Mit der Renovierung des Bristol Berlin, Vignette Collection investieren wir gezielt in die Zukunft eines besonders traditionsreichen Hauses im Aroundtown-Portfolio, stärken zugleich dessen Wettbewerbsfähigkeit im Hotelmarkt und schöpfen das Potenzial der hervorragenden Innenstadtlage am Kurfürstendamm aus“, sagt Marije Bekker, COO Hotel Divison bei Aroundtown.

Die Hotelikone am Kurfürstendamm 27 profitiert von einer der prominentesten Innenstadtlagen Berlins, einer traditionsreichen Gebäudesubstanz und moderner Gebäudetechnik. Das KaDeWe, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten am Ku‘damm sowie der Zoologische Garten Berlin sind fußläufig erreichbar. Zudem verfügt der Standort über eine ideale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr mit diversen Bus-, U- und S-Bahnlinien in unmittelbarer Nähe sowie an den Regional- und Fernverkehr. Zum bestehenden Angebot gehören Wellness- und Freizeiteinrichtungen mit Fitnessraum, Spa, Sauna, Innenpool, Garten und Terrasse.

Das Hotel ist BREEAM-zertifiziert und wurde mit dem Prädikat „Sehr gut“ bewertet. Zu den bewerteten Merkmalen zählen unter anderem ein LED-Anteil von mehr als 75 Prozent, die Versorgung über Fernwärme sowie eine sichere Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer. Damit verbindet die Immobilie eine zentrale Lage, historische Gebäudesubstanz und moderne Gebäudetechnik mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Nutzungskonzepts.

Mit der Renovierung des Bristol Berlin stärkt Aroundtown eine traditionsreiche Immobilie an einem der bekanntesten Standorte der Hauptstadt. Aroundtown ist eines der größten Immobilienunternehmen Europas und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das neben Büro- und Wohnimmobilien auch zahlreiche Hotelstandorte umfasst.