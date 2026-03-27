Aroundtown erreicht langfristige Vollvermietung im Delta Haus in Wiesbaden

Aroundtown hat im Bürogebäude Delta Haus am Gustav-Stresemann-Ring 1 in Wiesbaden einen langfristigen Mietvertrag über 8.000 m² abgeschlossen, davon wurden rund 5.700 m² verlängert und die angemietete Bürofläche zusätzlich um 2.300 m² erweitert. Der Mietvertrag wurde mit einer Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen.

„Mit dieser Vermietung wird das Büroobjekt ab Frühjahr 2027 wieder zu einhundert Prozent vermietet sein. Um den langfristigen Erfolg des Standorts und der Immobilie gewährleisten zu können, haben wir umfangreiche Modernisierungen und Investitionen an den Bestands- und Erweiterungsflächen mit dem Mieter vereinbart“, sagt Frederic Spratte, Head of Letting von Aroundtown.

Das Delta Haus besteht aus zwei Gebäudeteilen: dem ikonischen Hauptgebäude sowie der vorgelagerten Rotunde. Seine exponierte Lage in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und die hohe Sichtbarkeit machen das Delta Haus zu einem der prominentesten Gebäude in Wiesbaden. Das Hauptgebäude verfügt über acht Obergeschosse, deren Flächen sich nach oben hin vergrößern. Architektonisch prägend sind der dreieckige Grundriss sowie die Glasfassade, die dem Delta Haus seinen unverwechselbaren Charakter verleihen.

Das Bürogebäude ist BREEAM-zertifiziert und erfüllt damit international anerkannte Nachhaltigkeitsstandards im Gebäudebetrieb. Ein Glasfaseranschluss sorgt für eine zukunftssichere, zuverlässige und schnelle Internetverbindung, die insbesondere für Videokonferenzen sowie datenintensive Anwendungen optimale Voraussetzungen bietet. Darüber hinaus ist das Delta Haus barrierefrei, verfügt über Personenaufzüge sowie eine Tiefgarage und Außenstellplätze für PKW.

Das Delta Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs. Der vierspurige Gustav-Stresemann-Ring stellt zudem eine direkte Verbindung zwischen der Wiesbadener Innenstadt und der Autobahn 66 dar. Der zentrale Standort bietet Mietern kurze Wege zu Geschäftspartnern und Dienstleistern sowie zu städtischen Behörden, Landesministerien, Gerichten und dem innerstädtischen Einzelhandel.

Die langfristige Neu- und Vollvermietung unterstreicht die Kompetenz von Aroundtown auf dem Immobilienmarkt und bestätigt die Attraktivität des Standorts sowie des Objekts. Aroundtown bietet seinen Mietern umfassende Services und begleitet die langfristige Nutzung der Immobilien aktiv. Als einer der führenden börsennotierten Immobilienkonzerne Europas verfolgt Aroundtown eine nachhaltige und wertorientierte Vermietungsstrategie.