Aroundtown entwickelt Hansahaus Dortmund

Aroundtown hat im Hansahaus Dortmund an der Hansastraße 95 einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen: Die Sparkasse Dortmund mietet knapp 1.900 m² und plant dort die Eröffnung einer neuen Flagship-Filiale. Gleichzeitig befindet sich ein Teil der Immobilie im Umbau zu 134 Serviced Apartments, deren Eröffnung voraussichtlich bis Ende 2026 geplant ist.

Die Neuvermietung an die Sparkasse Dortmund ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Positionierung des Hansahauses und stärkt zugleich den Standort in der Dortmunder Innenstadt. Die Eröffnung der Flagship-Filiale bietet zudem einen Mehrwert für das direkte Umfeld. Die Anmietung wurde durch Anteon Immobilien vermittelt.

„Mit der Sparkasse Dortmund gewinnen wir einen starken regionalen Mieter für das Hansahaus. Die geplante Flagship-Filiale wird den Standort weiter beleben und zusätzliche Frequenz in die Immobilie bringen. Zusammen mit der Weiterentwicklung eines Gebäudeteils zu Serviced Apartments entsteht ein modernes Mixed-Use-Nutzungskonzept, das die zentrale Lage des Hansahauses noch besser ausschöpft“, sagt Amir Stern, Regional Director West bei Aroundtown.

Die geplanten Serviced Apartments fügen sich in Aroundtowns Mixed-Use-Strategie ein, Bestandsimmobilien in zentralen urbanen Lagen durch ergänzende Nutzungen widerstandsfähiger und langfristig wertstärker aufzustellen. Am Königswall 1-3 in Dortmund befinden sich ebenfalls 51 Serviced Apartments im Umbau und sollen in diesem Sommer fertiggestellt werden.

Das Hansahaus befindet sich in zentraler Lage an der Hansastraße 95 und gilt als Landmark in Dortmund. Die unmittelbare Nähe zur U-Bahnstation „Stadtgarten“, einem wichtigen Knotenpunkt für verschiedene U-Bahnlinien, die fußläufige Erreichbarkeit des Dortmunder Hauptbahnhofs sowie die gute Anbindung an den Wallring unterstreichen die besondere Attraktivität des Gebäudes. Auch die Nähe zum Stadtzentrum mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten stärkt die Qualität des Standorts.

Der Abschluss mit der Sparkasse Dortmund bestätigt die Nachfrage nach gut angebundenen Flächen in innerstädtischen Lagen und unterstreicht Aroundtowns Ansatz, Immobilien durch aktives Asset-Management und nutzungsorientierte Konzepte langfristig zu stärken.

Infos hierhttp://www.aroundtown.de