ArAoundtown vermietet rund 1.600 m² Bürofläche in zentraler Innenstadtlage von Hannover neu

Neuer Mieter ist ein niedersächsischer Bildungsdienstleister. Die Vermietung bestätigt die stabile Nachfrage nach gut angebundenen, innerstädtischen Büroflächen. Die angemieteten Flächen erstrecken sich über das 7. und 9. Obergeschoss des Gebäudes. Der neue Mieter wird die Flächen künftig für persönliche Beratungsleistungen sowie für Einzelcoachings im Rahmen von Aus- und Weiterbildungsangeboten nutzen. Die Anmietung wurde durch JLL vermittelt.

Die Immobilie liegt in der Langen Laube im Stadtteil Hannover-Mitte, nur wenige Gehminuten von den Stadtbahnhaltestellen Steintor und Königsworther Platz entfernt, zwei wichtigen Verkehrsknotenpunkten. Auch der Hauptbahnhof sowie die Innenstadt sind schnell erreichbar. Das direkte Umfeld ist geprägt von einer Mischung aus Büro-, Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Gastronomienutzungen sowie durch die Nähe zur Leibniz Universität Hannover.

Das Gebäude ist BREEAM-zertifiziert – ein internationales Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Ein Concierge-Service ergänzt das Serviceangebot vor Ort. Zudem ist für 2026 die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant, die zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz beiträgt.

Die Neuvermietung unterstreicht die Attraktivität des Standorts für nutzerorientierte Bürokonzepte in zentraler Lage. Aroundtown stellt seinen gewerblichen Mietern umfassende Services zur Verfügung, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort und ein zentrales 24/7-Service-Center. Die erfolgreiche Neuvermietung belegt die Kompetenz von Aroundtown im aktiven Asset- und Mietermanagement.

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