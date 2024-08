„Ein Schmuckstück“, sagt Oliver Winter, „wir freuen uns außerordentlich über diesen besonderen Neuzugang!“ Das zweite a&o in Großbritannien hat eine besondere Adresse: Old Steine, Brighton.

Im Herzen des berühmten Seebades gelegen, bietet Haus Nr. 39 der Berliner Hostelgruppe 50 Zimmer mit insgesamt 186 Betten, dazu eine stilvolle Lobbybar im viktorianischen Stil. Das denkmalgeschützte Haus aus der Regency-Epoche wurde 1819 als Hotel erbaut und hieß u.a. schon Charles Dickens willkommen. Zuletzt war es eine YHA Jugendherberge. „Tolle Architektur und sehr gute Erreichbarkeit an außergewöhnlichem Ort,“ zeigt sich Winter begeistert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das a&o Brighton Palace Pier ist ab sofort geöffnet, umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen werden schrittweise voraussichtlich ab den Wintermonaten durchgeführt. Geplante Investitionssumme: rund 1,45 Millionen Euro. Nach Rotterdam (2022) und Edinburgh (2021) sorgen a&o Brighton und das für Ende des Jahres anstehende a&o Firenze Campo di Marte für kräftige Bewegung im a&o-Portfolio.

Dabei geht es dem Unternehmen nicht vorrangig ums Tempo, betont Oliver Winter: „Wir wollen nachhaltiges Wachstum mit Standorten und Immobilien, die langfristig funktionieren und über Jahre hinweg attraktive Destinationen für unsere Gäste sein werden.“ Dass hinsichtlich der Größe eines potenziellen Standortes keine „in Stein gemeißelten Kriterien gelten“, ist für Winter eine „wertvolle Chance, um Objekte mit Herz und Seele zu entdecken“. Gute Erreichbarkeit sei eine Grundbedingung für a&o, Boutique-Charakter eine willkommene Option. Das hat auch schon das a&o Budapest erfolgreich bewiesen, das im Sommer 2020 in einer ehemaligen Spielkartenfabrik im Szeneviertel Erzsébetváros eröffnete.



Seebad, Sightseeing, Lifestyle und Landschaft nur eine Zugstunde von London

Nur eine Zugstunde südlich von Großbritanniens Hauptstadt London entfernt, bietet Brighton eine Menge: quirliges Strand- und Stadtleben, Kultur, Kunst und Events. Beliebt ist das Viertel „The Lanes“ für seine individuellen Geschäfte, für eine Vielzahl an Pubs, Cafés und Restaurants; Museen und Galerien, Denkmäler und historische Stätten wie die frühere Sommerresidenz „Royal Pavillion“ bieten zu jeder Jahreszeit spannende Rück- und Ausblicke.



Weiteres Wachstum in europäischen Städten

„Everyone can travel“ und „Best value for money“: 2,7 Millionen Gäste im letzten Jahr unterstreichen die Maxime des im Jahr 2000 in Berlin gegründeten Unternehmens. Familien ebenso wie Soloreisende und Paare,

Schulklassen Gruppen und Businessreisende schätzen das Angebot: Modern, zweckmäßig und bezahlbar, zentral gelegen und gut erreichbar mit Zug und ÖPNV, ausgestattet mit Bar und Gästeküchen, mit Working-Areas und Wifi sowie umfangreichen digitalen Services erreichen die aktuell 39 Häuser in neun europäischen Ländern Gäste aus der ganzen Welt. Knapp drei Millionen Übernachtungen bereits in den ersten sechs Monaten 2024 sind die beste Halbzeitbilanz der knapp 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Weitere potenzielle a&o-Standorte sind u.a. London, Manchester, Dublin, Paris, Madrid, Barcelona, Lissabon.

