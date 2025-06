Angularis: Nachhaltige Modernisierung einer Münchner Wohnanlage

In der Wohnanlage an der Winzererstraße 1/3 und Heßstraße 102 wurde ein umfassendes Modernisierungsprojekt umgesetzt, das den Wandel in Richtung Nachhaltigkeit vorantreibt und jetzt abgeschlossen wurde. Marc Maier, geschäftsführender Gesellschafter von Angularis, führt aus: „Die Gebäude mit insgesamt 52 Wohneinheiten auf rund 3.300 Quadratmeter Wohnfläche wurden im Rahmen der Maßnahmen nicht nur energetisch umfassend saniert, sondern auch auf eine zukunftsorientierte und nachhaltige Verwaltung umgestellt.“

Der Wohnraum liegt im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung „Maxvorstadt/Josephsplatz“. Sämtliche Modernisierungsmaßnahmen wurden im Vorfeld mit dem Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, im Detail abgestimmt.

Neuausrichtung der Hausverwaltung: Der Schritt in die Digitalisierung

Zum Beginn des Projekts wurde die Hausverwaltung gewechselt und neu ausgerichtet. Durch die Einführung moderner, digitaler Verwaltungsprozesse wird die Effizienz im Umgang mit den Gebäudedaten und Mieterunterlagen maßgeblich erhöht. Wesentliche Dokumente wie Gebäudeunterlagen und Mieterinformationen wurden digitalisiert, um zukünftig eine einfache, effiziente und transparente Verwaltung zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Anpassung an die Bedürfnisse einer immer digitaler werdenden Welt.

Aktualisierung der Dienstleistungs- und Wartungsverträge

Parallel zur Modernisierung wurden die laufenden Dienstleistungs- und Wartungsverträge überprüft und an die neuen Anforderungen im Einklang mit dem Streben für eine nachhaltigere Umwelt angepasst. Dies garantiert einen reibungslosen Betrieb der Immobilie und sorgt für langfristige Energie- und Kosteneffizienz.

Sanierungsmaßnahmen: Nachhaltigkeit im Fokus

Zu den umfassenden Sanierungsmaßnahmen der Wohnanlage gehörten unter anderem:

Fenstertausch: Neue, energieeffiziente Fenster tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.

Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Die Gebäudehülle wurde mit einem modernen WDVS ausgestattet, um den Wärmeverlust zu minimieren und den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren.

Umstellung der Heizung von Gas auf Fernwärme: Im Rahmen der Energiewende wird die bisherige Gasheizung durch ein umweltfreundlicheres Fernwärmesystem ersetzt, um den CO2-Fußabdruck der Gebäude deutlich zu verringern.

Sanierung der Treppenhäuser: Auch die Gemeinschaftsflächen wurden modernisiert; in den Treppenhäusern u.a. die Aufzüge, die Briefkästenanlagen, die Beleuchtung und die Haustüren ausgetauscht, so dass das Wohnumfeld nicht nur funktional, sondern auch optisch aufgewertet wird.

Sanierung und Neuvermietung der Wohnungen

Ein weiteres zentrales Ziel war die sukzessive Sanierung der Wohneinheiten. Bei Leerstand nach Auszug wurde durch Modernisierungsmaßnahmen (u.a. neue Böden, Elektrik, Sanitäranlagen, Küchen, moderne Grundrisse) das Wohnraumangebot an die aktuellen Bedürfnisse der zukünftigen Mieter angepasst. Insgesamt wurde die Wohnanlage durch diese Maßnahmen auf ein ortsübliches Neubauniveau gehoben.

1,5 Grad Konformität

In Zusammenarbeit mit dem Climate Tech-Unternehmen right° based on science konnte für die Sanierungsmaßnahmen der Dekarbonisierungspfad zur 1,5-Grad-Konformität berechnet und entsprechend ausgelegt werden.

„Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer modernen und nachhaltigen Wohnkultur in München. Als langfristig orientierte Bestandshalter möchten wir uns an dieser Stelle auch bei den Mietern der Wohnanlage bedanken, die uns durch ihre Kooperation für die erfolgreiche Realisierung dieser Maßnahmen in den letzten Monaten unterstützt haben. Die Bewohner dürfen sich nun auf ein energieeffizientes, digital verwaltetes und zukunftsorientiertes Wohnumfeld freuen“, so Benedikt Kellner und Thomas Janinhoff, die das Projekt von Seiten Angularis technisch und kaufmännisch umgesetzt haben.