ANGULARIS entwickelt Büroensemble ALTERA Urban Office in München

In zentraler Lage der Münchner Ludwigsvorstadt entsteht ein architektonisch markantes Ensemble, bestehend aus einem Solitär in der Schwanthalerstraße 73 und einem südlichen Gartenhaus, das neue Maßstäbe für moderne Arbeitswelten setzt.

Marc Maier und Vladislav Georgiev, beide geschäftsführende Gesellschafter von ANGULARIS: „Das Projekt ist Teil unserer Urban Office-Serie und folgt konsequent dem Leitgedanken, Immobilien für Mensch und Umwelt zu entwickeln. ALTERA steht dabei für eine neue Generation von Bürogebäuden, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Nutzerqualität miteinander verbinden.“

Für das vor einem Jahr erworbene Grundstück wurde bereits der Bauantrag eingereicht. Neben den Entwurfsarchitekten OSA Ochs Schmidhuber Architekten zeichnen Berk + Partner für die Tragwerksplanung, ETM für die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung, P38 für die Freiraumplanung sowie A+P Architekten für Brandschutz und Ausschreibung verantwortlich.

Lage und Architektur

Der Standort in der Ludwigsvorstadt überzeugt durch seine zentrale innerstädtische Lage zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese mit hervorragender Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die unmittelbare Nähe zu U- und S-Bahn sowie der einzigartige Blick durch das Le Corbusier-Fenster auf die Paulskirche unterstreichen die hohe Standortqualität und die Verbindung von urbanem Leben, Kultur und Arbeitswelt.

Konzeptionell besteht das Ensemble aus einem siebengeschossigen Solitär in der Schwanthalerstraße mit charakteristischer A-Form und einem fünfgeschossigen Gartenhaus im Süden des Grundstücks, welche durch ein zweigeschossiges Brückengebäude verbunden sind. Die hochwertige Metallfassade schafft eine durchgängige elegante Oberfläche aus einem Guss und trägt in Verbindung mit der Form zu Wiedererkennung, Exklusivität und Repräsentanz des Gebäudes bei. Großzügige Fensterformate, eine gezielte Lichtführung über den Tagesverlauf und zahlreiche begrünte Außenbereiche bzw. Terrassen als ruhige, nutzbare Gegenpole zur Stadt lassen Arbeitsräume mit Präsenz und Klarheit entstehen.

Nachhaltige Planung und biophiles Design im Fokus

Das Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz mit LEED-Gold-Zertifizierung EU-Taxonomie-Konformität, und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.Besonderes Augenmerk liegt auf den CO₂-Emissionen, die sowohl im Bau als auch im Gebäudebetrieb durch den Einsatz von CSC- und FSC-zertifizierten Baustoffen sowie durch ein integrales Energiekonzept mit Photovoltaik, Fernwärme- und Fernkälteversorgung und intelligenter Anlagensteuerung reduziert werden.

Mobilität ist ein weiterer Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzeptes. Demnach stehen: E-Ladestationen, zahlreiche ebenerdige Fahrrad- und E-Bike-Stellplätze, Duschen und Umkleiden für aktive Pendler zur Verfügung.

Biophiles Design ergänzt die ökologische Strategie um eine menschliche Dimension. Mit großzügiger Belichtung, hochwertigen natürlichen Materialien und ausgedehnter Bepflanzung der Dach- und Außenflächen kann nachweislich Wohlbefinden, Stressresilienz und Produktivität positiv beeinflusst werden

Flexible Nutzung für moderne Arbeitswelten

Mit einer Gesamtmietfläche von rund 7.500 Quadratmeter bietet ALTERA durch Stützenfreiheit und flexible Raster viele Nutzungsmöglichkeiten, von einer Single Tenant-Lösung bis hin zu zwei eigenständigen Einheiten (Vorder- und Gartenhaus). Die Flächen sind sowohl für moderne, hybride Arbeitsmodelle als auch für klassische, repräsentative Nutzungen wie bspw. Kanzleien und Beratungsunternehmen ausgelegt und ermöglichen unterschiedliche Nutzungsszenarien mit hoher Drittverwendungsfähigkeit. Fertigstellung und Bezug sind für 2029 geplant.

Fortsetzung der Urban Office-Strategie von ANGULARIS

Das ALTERA Urban Office ist das dritte Projekt der Urban Office-Serie von ANGULARIS – nach dem GABRIEL und dem ASAM Urban Office – zwei Häuser, die wie ALTERA zeigen, dass Arbeitswelten Wirkung brauchen.

Den gemeinsamen Leitgedanken, der allen drei Projekten zugrunde liegt, erläutern die Projektverantwortlichen Alexandra Capella und Thomas Janinhoff: „Unsere Vorhaben schaffen zukunftsfähige, flexibel nutzbare Gebäude mit prägnanter Architektur, die einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Münchner Innenstadt leisten. Mit dem ALTERA Urban Office verfolgen wir einen integrativen Nachhaltigkeitsansatz, der ökologische und wirtschaftliche Anforderungen vereint. Im Fokus stehen effiziente Flächenkonzepte, energieoptimierte Gebäudetechnik, ressourcenschonende Materialien und ein langfristig tragfähiges Gesamtkonzept.“