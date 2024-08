Ampega: Erfolgreiche Neuvermietung im SKYPER

Im SKYPER wurden Büroflächen im 9. und 10. Obergeschoss an die Stifel Europe AG, eine Full-Service-Investmentbank mit internationaler Reichweite, vermietet. Jede Etage im über 150 Meter hohen SKYPER umfasst bis zu 1.086 Quadratmeter und ist individuell teilbar. Die Flächen werden voraussichtlich im Frühsommer 2025 bezogen.

Besonders überzeugt hat die Stifel Europe AG nicht nur die erstklassige Lage des SKYPER und die hohe Ausstattungsqualität der Büroflächen. In den letzten Monaten wurden auch die öffentlichen Bereiche des SKYPER neu konzipiert und gestaltet. Die Maßnahmen stehen kurz vor dem Abschluss. Unter anderem wurden die Lobby und der Aufzugsvorraum im Erdgeschoss völlig neu gestaltet. Über dem Zugang zu den Aufzügen wurde ein Megascreen installiert, der für Besucher und Mieter Informationen und Impressionen liefern wird.

Ein besonderes Highlight ist das neu installierte, eindrucksvolle Lichtkunstwerk Entangled Emotions des bekannten dänischen Künstlers Jeppe Hein auf dem Vorplatz vor dem Hochhaus. Drei monumentale Straßenlaternen, die sich buchstäblich gen Himmel winden und zeigen, wie Kunst im öffentlichen Raum in einen Dialog mit der Umgebung und ihren Menschen treten kann.

„Wir freuen uns sehr, die Stifel Europe AG als neuen Mieter für den SKYPER gewonnen zu haben. Der SKYPER war schon immer ein Vorreiter in Sachen Effizienz und Modernität und bleibt auch in Zukunft ein Symbol für nachhaltige und fortschrittliche Technologie. Die umfassenden Maßnahmen der letzten Monate unterstreichen und steigern dies eindrucksvoll“, so Djam Mohebbi-Ahari, Geschäftsführer der Ampega Investment GmbH und Vertreter des Eigentümers.

