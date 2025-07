Aktien plus Sachwerte: Der X-Faktor für volatile Zeiten

Von Washington über Berlin bis nach China – Unsicherheit regiert die Märkte und Anleger sehnen sich nach Sicherheit. Wäre Stabilität eine Aktie, der Kurs würde gerade explodieren. Neben breit diversifizierten Investments in die Aktienmärkte bringen Anleger mit Sachwerten jetzt die ersehnte Ruhe in ihr Portfolio. In der Kombination beider Strategien liegt ein wichtiger Schlüssel für langfristigen Erfolg. So handeln Investoren jetzt richtig.

SACHWERTE: RUHEPOL IM BÖRSENSTURM

Während die „Magnificent 7“ von Hoch zu Hoch eilten, fristeten viele Real Assets ein Schattendasein. Zweistellige Renditen in wenigen Tagen oder Wochen sind hier wenig realistisch. Doch kaum dreht sich der Wind an den globalen Aktienmärkten, zeigen Investments in Sachwerte ihre wahre Stärke: Dank ihrer meist geringen Korrelation zu klassischen Anlageklassen wie Aktien bescheren sie verunsicherten Anlegerinnen und Anlegern jetzt die ersehnte Stabilität für das Portfolio. Beispiel Wohnimmobilien: Entgegen Aktien, deren Wert oft an der Börse schwankt, werden diese über längere Zeiträume bewertet. Mieten fließen auch, wenn S&P 500, DAX und Co. aufgrund politischer Schocks verrücktspielen. Die Nachfrage nach Wohnraum bricht nicht von heute auf morgen ein, nur weil ein Präsident neue Zölle verkündet. Ähnlich verhält es sich mit dem Sektor Energie. Windparks, Energiespeicher und Wasserkraftwerke liefern unabhängig von tagespolitischen Ereignissen auch dann Erträge, wenn sich Aktienkurse blutrot färben. Langfristige Abnahmeverträge sorgen für Kontinuität und Berechenbarkeit.

WIE SPARER AKTIEN, ETFS UND SACHWERTE KOMBINIEREN

Fakt ist auch: In Sachen Rendite führt am langfristigen Besparen breit diversifizierter Aktienfonds kein Weg vorbei. So sehr die Buchwertverluste bei Korrekturen und Crashs schmerzen, zeigt die Historie: Langfristig kannten die Märkte nur eine Richtung – nach oben. Und dennoch ist es riskant, alles auf eine Asset-Karte zu setzen. Es gibt Wege, enorme Verluste in Zeiten des Bärenmarktes abzufedern. Zumal Anlegern im fortgeschrittenerem Alter eventuell die Zeit fehlt, größere Rücksetzer im Portfolio über die Jahre einfach „auszusitzen“. Dank smarter Diversifikation der Aktenanlage über Sachwert-Investments begrenzen Investoren Verluste und sichern sich langfristig dennoch stabile Renditen. Zwei Produkte können in Kombination jetzt ihre volle Stärke entfalten.

VORSORGE FÜR ALLE FÄLLE: „HALLO ZUKUNFT“ UND „BLUE INVEST“

Die Challenge ist klar: Wie kombiniere ich die hohen langfristigen Rendite-Chancen der Aktienanlage mit der stabilen Wertentwicklung von Sachwerten? Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet mit den Produkten „Hallo Zukunft“ und „Blue Invest“ zwei Fondspolicen, mit denen Berater ihren Kunden in dieser schwierigen Marktphase das ideale Angebot machen.

Dank eines Best-in-Class-Ansatzes haben die Kunden bei Hallo Zukunft die Auswahl zwischen diversen vorselektierten ETFs oder aktiv gemanagten Investmentfonds. Allesamt durch die Investmentexperten der Bayerischen geprüft und ausgewählt. Damit gibt es kein Hadern mehr zwischen ähnlichen Fonds innerhalb einer Assetklasse.

Für den Boost in Sachen Sicherheit und Stabilität sorgen die zwei Pangaea-LifeSachwerte-Fonds der Fondspolice Blue Invest. Beide Fonds investieren in konkrete Projekte aus den Sektoren Windkraft, Wasserkraft, Solar und Energiespeicher (Blue Energy) sowie in nachhaltige Wohnimmobilien in deutschen Großstädten und im US-Sunbelt (Blue Living). Mit einer seit Bestehen kontinuierlichen Wertentwicklung ohne größere Einbrüche sind beide Anlagen ein Garant für Berechenbarkeit, Kontinuität und Sicherheit – in guten wie in volatilen Marktphasen. Und damit genau das, was Kunden jetzt am meisten brauchen.

UWE MAHRT (CEO PANGAEA LIFE GMBH) & DR. MICHAEL MARTIN (LEITER ALTERS- VORSORGE DIE BAYERISCHE)