Aigner Immobilien expandiert

Das führende inhabergeführte Maklerhaus im Großraum München, die Aigner Immobilien GmbH, hat im Münchner Stadtteil Solln ein weiteres Büro eröffnet und das Standortnetzwerk auf neun Standorte erweitert. Damit setzt das Immobilienunternehmen seinen Expansionskurs fort.

Elegant, hochwertig und mit einem stimmungsvollen Farbkonzept ausgestattet, präsentiert sich der neue Standort der Aigner Immobilien GmbH in der Frans-Hals-Straße 2 in München-Solln.

Das insgesamt neunte Büro des Immobilienunternehmens bietet Kunden nicht nur die Möglichkeit, sich wie an jedem anderen Standort über Angebote und Dienstleistungen zu informieren, sondern dient durch seinen Showroom-Charakter gleichzeitig als Forum für besondere Events sowie als Meeting-Point.

Neben der Systemzentrale in Sendling, die auch als Konferenz- und Schulungszentrum fungiert, unterhält das Unternehmen Ladenlokale in den Münchner Stadtteilen Nymphenburg, Schwabing, Bogenhausen sowie im Lehel, das unter dem Namen münchner immobilien forum regelmäßig Vorträge und größere Veranstaltungen anbietet. Darüber hinaus ist Aigner Immobilien im Münchner Umland in Pullach, Starnberg und Dachau vertreten.

„Wir freuen uns, dass wir ein weiteres Büro im München eröffnen – und das nach einem der turbulentesten und herausforderndsten Jahre, die der Immobilienmarkt in unserer Landeshauptstadt je erlebt hat. Für unsere Kunden im Süden von München bedeutet die Eröffnung in Solln nun eine doppelt starke Aigner-Kompetenz vor Ort“, sagt Thomas Aigner, Inhaber und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH.

Die sei aktuell besonders gefragt: „Es herrscht viel Verunsicherung bei Eigentümern und Immobilieninteressenten. Gerade jetzt ist eine höchst professionelle und persönliche Beratungsmöglichkeit wichtig für die Menschen. Dafür steht die Aigner Immobilien GmbH seit über 30 Jahren.“

Alle Standorte der Aigner Immobilien GmbH sehen Sie hier