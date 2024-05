Accor-Marke TRIBE expandiert in Europa

Das neue Hotel ist das erste der designorientierten Marke in Lettland und in den baltischen Staaten. In den nächsten fünf Jahren sind weltweit 40 weitere TRIBE-Neuzugänge geplant, drei Viertel davon in Europa.

Das TRIBE Riga City Centre befindet sich im zentralen Art-Nouveau-Viertel Rigas – unweit der historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und einer Vielzahl an Restaurants, Bars, Museen. Gäste erwarten 81 clever designte Zimmer sowie ein eigens gestalteter, zentraler Bereich zum Entspannen, Verweilen, Arbeiten und geselligen Beisammensein – der in jedem TRIBE zu findende „Social Hub“. Markentypisch verspricht das Hotel außerdem zahlreiche Annehmlichkeiten wie Regenduschen und Dampfglätter in den Zimmern sowie hochwertige Pflegeprodukte der Marke Kevin Murphy im Bad. Nur neun Kilometer vom Riga International Airport entfernt und mit bequemer Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr eignet sich das Hotel sowohl für geschäftliche als auch private Aufenthalte.

„Das TRIBE Riga City Centre verdeutlicht unsere Ambition, internationale Lifestyle-Trends in die Welt zu tragen und damit eine ganz gemischte Gruppe von Reisenden aus Lettland, Europa und weltweit anzusprechen: Seien es Berufstätige, Kreative, Städtereisende oder digitale Nomaden, die Hotels mit intelligenten, funktionalen, designorientierten Räumen zu einem fairen Preis in den beliebtesten Destinationen weltweit suchen. Wir sind überzeugt, dass unser neues Hotel mit seinem einzigartigen Angebot und seiner Atmosphäre die Herzen der Gäste und der Einheimischen erobern wird“, sagt Pauline Oster, Vice President TRIBE, Accor Europe & North Africa.

Aktuell umfasst das Portfolio von TRIBE mehr als 15 Hotels, von Perth über Bangkok und London bis Paris, vom bekannten Kuta Beach auf Bali über den deutschen Kurort Baden-Baden bis nach Riga.

„TRIBE birgt ein enormes Potenzial, insbesondere in Europa. Es gibt einen großen Markt für Reisende, die nach stilvollen und modernen Hotels suchen, die guten Service zu einem erschwinglichen Preis bieten. Unser Ziel ist es, jedes Hotel in unserem Portfolio als einen begehrten Treffpunkt zu etablieren – sowohl für die Einheimischen als auch für Gäste von außerhalb. Diese Strategie bietet erhebliche Vorteile für die Eigentümer, indem zusätzliche Einnahmen generiert und der Wert ihrer Immobilien gesteigert werden. Gleichzeitig durchbrechen wir die gläserne Preisdecke im Midscale-Segment“, sagt Philippe Bijaoui, Chief Development Officer Europa & Nordafrika, Accor Premium, Midscale & Economy.

Kürzlich wurden in Europa das TRIBE Milano Malpensa in Italien (Februar 2024), in Frankreich das TRIBE Paris Saint-Ouen und das TRIBE Lyon Croix Rousse, das TRIBE Baden-Baden als erstes Haus in Deutschland sowie das TRIBE Budapest Stadium, Ungarn. eröffnet.

Zu den geplanten TRIBE-Eröffnungen in Europa bis Jahresende zählen das TRIBE Paris Clichy und das TRIBE Paris Pantin sowie das TRIBE Manchester Airport und das TRIBE Düsseldorf. Außerdem in der Pipeline: das TRIBE Budapest Airport und das TRIBE Krakow Stare Miasto, die beide 2025 eröffnen, gefolgt vom TRIBE Mainz im Jahr 2026.

Was mit für die wachsende Beliebtheit der Marke bei Locals wie auch Hotelgästen sorgt, sind die multifunktionalen und belebten Bereiche, die mit zahlreichen smarten wie schicken Lifestyle-Elemente Platz zum Arbeiten, gemütlichen Verweilen, Relaxen, entspannten Treffen und Vernetzen bieten. Bestes Beispiel hierfür ist das TRIBE Budapest Stadium, wo zum Start in die Outdoor-Saison auf der Dachterrasse eine Bar mit Blick über die Budapester Skyline eröffnen soll. Nicht zu vergessen das TRIBE London Canary Wharf, wo die lässigen Vibes, kalifornisch inspirierte Küche und die Cocktails des Mixology-Teams im hoteleigenen, ganztägig geöffneten Restaurant „Feels Like June“ für volle Tische sorgen.

Jedes Hotel beheimatet den frei zugänglichen „Social Hub“, den Gäste je nach Bedarf und Tageszeit ganz unterschiedlich nutzen. Er umfasst eine Kaffee- und Cocktailbar, und eine Auswahl an „Grab & Go“-Speisen und Getränke zum Mitnehmen sowie optional in vielen der TRIBE Hotels stimmig umgesetzte Restaurantkonzepte.

