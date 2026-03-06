Kategorie wählen

ABG Real Estate Group übernimmt Assetmanagement für Immobilien in Berlin und Frankfurt

Die ABG Real Estate Group ist mit dem Assetmanagement von vier weiteren Immobilien im Wert von insgesamt 1,1 Mrd. Euro beauftragt worden

Japan Center © ABG

Das Unternehmen stärkt damit sein Geschäftsfeld Investment- und Assetmanagement Services für institutionelle Kunden und steigert die Asset under Management auf rund 4 Mrd. Euro. Eigentümer des übertragenen Portfolios ist ein Klub berufsständischer Versorgungswerke, der dieses gemeinschaftlich hält.

Bei den vier Objekten handelt es sich um so bekannte Immobilien wie den Garden Tower, das Eurotheum und das Japan Center im CBD von Frankfurt sowie das Pressehaus am Alexanderplatz in Berlin. Insgesamt umfassen die Immobilien des Portfolios rund 115.000 qm Mietfläche. Darin enthalten sind sowohl Büro- als auch Hotel- und Gastronomieflächen. Zu den Mietern gehören renommierte Unternehmen wie Société Générale, Intesa Sanpaolo, EZB Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder der Berliner Verlag sowie The Office Group in der deutschen Hauptstadt.

 

 

