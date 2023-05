Union Investment verkauft Transformationsimmobilie in Dortmunder Innenstadt an Familienstiftung

Union Investment hat für den Immobilien-Spezialfonds UII GermanM ein Büro- und Geschäftshaus in Dortmund an die Andreas Deilmann Familienstiftung verkauft. Die im Jahr 1999 erworbene Immobilie mit der Adresse Westenhellweg 95-101 / Kampstraße 84-100 zählte zu den ersten Objekten im Portfolio des UII GermanM. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Freiräume für neue Ankaufsmöglichkeiten

„Wir haben die Chance zur Portfoliooptimierung genutzt, weil insbesondere das Objektalter und die Ausstattung des Gebäudes nicht mehr in die aktuelle Strategie des Fonds passen. Wir schaffen damit Freiräume für neue Ankaufsmöglichkeiten“, so Wolfgang Kessler, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional Property GmbH.

Das Gebäude wurde 1953 erbaut und zuletzt im Jahr 2005 modernisiert. Es liegt zentral in der Innenstadt Dortmunds und verfügt über viele Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische Angebote in unmittelbarer Nähe.

Der Mikro-Standort hat seit Ankauf des Objektes eine stete Aufwertung erfahren. Allerdings entspricht die Immobilie nicht mehr dem gängigen Marktstandard und muss modernisiert werden.

Kernsanierung zur Einsparung grauer Energie

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Andreas Deilmann Familienstiftung einen Käufer gefunden haben, der die Immobilie nicht abreißen und neu bauen will, sondern zur Einsparung grauer Energie die Kernsanierung des Gebäudes gewählt hat.

Transformationsimmobilien wie diese müssen eine größere Rolle bei der Erreichung von Klimaschutzzielen und angesichts wachsender ESG-Anforderungen spielen“, so Henrike Waldburg, Leiterin Investment Management Global bei Union Investment.

„Wir haben uns bereits vor einigen Jahren im Westenhellweg engagiert und mit der Stadtverwaltung Dortmund sowie der Volksbank Dortmund als Finanzierungspartner sehr gute Erfahrungen gemacht. Als familiengeführte Stiftung legen wir großen Wert auf eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Immobilien.

Mit dem Einsatz von Wärmepumpen, recycelten Baumaterialien, einer PV-Anlage, Grauwassernutzung und weiteren Energieeffizienzmaßnahmen streben wir nach Fertigstellung einen KfW 40 EE Standard an. Durch den Umbau schaffen wir mit ca. 160 barrierefreien Apartments neuen Wohnraum in der Dortmunder Innenstadt“, so Andreas Deilmann, Vorstand der Familienstiftung.

„Midscale“-Strategie

Der im Jahr 2016 aufgelegte UII GermanM verfolgt eine „Midscale“-Strategie. Investitionsschwerpunkt sind Büro- und Geschäftshäuser mittlerer Größe, die sich im Wesentlichen in ABBA- und Themenstandorten befinden. Der Fokus liegt dabei auf langfristig zukunftsfähigen Standorten, nachhaltigen Cash-Flows und einem ausgewogenen Rendite-Risikoprofil.

Den Verkauf vermittelte der Makler Kleinschmidt Immobilien. Union Investment wurde rechtlich von KFR und steuerrechtlich von GSK Stockmann beraten.

(Union Investment / Manuela Blisse / surpress)