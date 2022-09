La Française Real Estate Managers erwirbt Bürogebäude in Nürnberg

La Française Real Estate Managers (REM) hat im Auftrag eines kollektiven Immobilien-Investmentvehikels ihr zweites Bürogebäude mit einer Fläche von ca. 4.800 m² in Nürnberg vom Projektentwickler te management GmbH erworben.

Das Objekt befindet sich in der Hansastr. 33 im Nürnberger Bezirk Hohe Marter auf dem Gelände des Hansaparks, im Südwesten der Stadt Nürnberg. Die Umgebung des Hansaparks ist durch zahlreiche Industrie- und Gewerbebauten geprägt.

Die Verkehrsanbindung des Objekts ist sehr gut, mit direktem Anschluss an die A73, und in unmittelbarer Nähe einer U-Bahn-Station. Durch die Lage am Frankenschnellweg sind die Autobahnen A3, A6 und A9 sowie regionale und überregionale Ziele schnell und bequem mit dem Auto zu erreichen. Der Nürnberger Hauptbahnhof ist mit der U2 nur zehn Minuten entfernt.

Innovatives und nachhaltiges Energiekonzept

Das repräsentative und vollständig vermietete Neubauobjekt wurde 2020 fertiggestellt und ist DGNB-Gold-zertifiziert. Die Immobilie überzeugt zudem mit ihrem innovativen und nachhaltigen Energiekonzept, in dessen Mittelpunkt der Eisspeicher steht, der das Objekt fast vollständig mit Kälte und Wärme versorgt.

Das sechsstöckige Bürogebäude ist langfristig zu 100 Prozent an die Küchen Quelle Holding GmbH vermietet.

Mark Wolter, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Germany, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir unser zweites Gebäude und erstes reines Büro-Objekt in Nürnberg erwerben konnten. Diese Akquisition steht in perfektem Einklang mit unserer Strategie, unser deutsches Immobilienportfolio mit Objekten zu diversifizieren, die in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien sehr gut abschneiden. Wir sind von der langfristigen Attraktivität und des innovativen Energiekonzepts der Immobilie überzeugt.“

La Française Real Estate Managers wurde bei den rechtlichen Aspekten von Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, bei der technischen Due Diligence von TA Europe GmbH sowie bei der ESG-Bewertung von CBRE GmbH beraten. Für die Vermittlung des Objekts im Auftrag des Verkäufers war Stonedeal GmbH tätig.

(La Française)