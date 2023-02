4. Initiatoren Loge im Berliner Löwenpalais – der Sachwertanlage- Award wird ausgerufen

Wie legt man sein Geld am besten an? Das war wohl eine der meistdiskutierten Fragen im Finanzjahr 2022. Rein monetäre Geldanlagen waren problematisch, man denke an das Stichwort Negativzinsen. Die Aktienmärkte brachen ein, auch hier war der Jubel sehr verhalten. Viel zu wenig im Fokus stehen Sachwertanlagen. Wie der Name bereits nahelegt, stehen hinter Form der Kapitalanlage konkrete Sachen, etwa Immobilien, Kraftwerke oder Container. Sachwerte werden nicht verzinst, haben dafür das Ziel, Rendite zu erwirtschaften. Man sieht – die Bandbreite der Anlagemöglichkeiten scheint schier endlos.

WARUM SACHWERTANLAGEN?

Sachwertanlagen haben grundsätzlich einen langfristigen Anlagehorizont. Damit verbunden ist ein weiteres wichtiges Merkmal, welches Sachwertanlagen auszeichnet und von Geldwerten unterscheidet, der weitgehende Inflationsschutz. Inflation bezeichnet die durchschnittliche Geldentwertung durch die Preisentwicklung. Wer in Sachwerte investiert, hat beim Kauf den entsprechenden Preis bezahlt und ist weitgehend unabhängig von der weiteren Kaufkraftentwicklung, da der Eigenwert des Objektes mit dem Geldwert nicht unmittelbar zusammenhängt. Geldwertanlagen sind zudem im Gegensatz zu Sachwertanlagen eng mit der Zinsentwicklung gekoppelt. Sie stellen einen Geldverleih dar mit dem Recht, das Geld mit Zinsen zurückzubekommen. Der Zins wiederum entwickelt sich einerseits aus der Situation am Markt, ist andererseits auch von staatlichen Steuerungsmaßnahmen einzelner Länder abhängig. In 2022 haben sich diese Parameter für Investoren in Geldwerte negativ entwickelt, ein neuer Fokus muss her – die Sachwertanlage.

INITIATOREN LOGE – REDEN ÜBER SACHWERTANLAGEN

Bisher stehen Sachwertanlagen immer noch eher abseits in der allgemeinen Diskussion. Man redet wenig darüber – vielleicht, weil die ganze Sache wenig übersichtlich und transparent ist? So gibt es genug Stoff, um zu reden. Die Mein-Geld-Mediengruppe rückt die Sachwertanlagen immer wieder in den Blickpunkt, um die Möglichkeiten dieser Anlageform zu erläutern und ihr die Aufmerksamkeit zu geben, die ihr gebührt.

Um die Branche zusammenzubringen, wurde die Initiatoren Loge vor vier Jahren ins Leben gerufen. Im November 2022 trafen sich wieder im Berliner Löwenpalais die erfolgreichsten Anbieter von Sachwertanlagen bei der vierten Ausgabe dieser Veranstaltung. Mein-Geld-Medien bietet hier eine Plattform für Gespräche und Know-how-Austausch. Zusätzlich werden spannende Neuigkeiten in speziellen Fachvorträgen geboten. „Wir möchten eine Lobby für diese Assetklasse darstellen“, so Mein-Geld-Geschäftsführerin Isabelle Hägewald in ihrer Begrüßung, „ihnen muss endlich dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt werden wie den Kollegen aus den Investmenthäusern.“ Weitere prominente Gäste waren geladen wie Michael Gillessen, Geschäftsführer der ProFonds Boutiquen, der den Sachwertanlage-Award vorstellte. Kai Schulze, Leiter vom BVI Büro in Berlin, sprach über die aktuellen Regulierungen und, last but not least, sprach Frank Dornseifer, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Bundesverband Alternative Investments e. V. (BAI) über Impact Investing.

Auch im Jahr 2023 wird Mein-Geld-Medien wieder eine Initiatoren Loge veranstalten, geplanter Termin ist der 16. November 2023.

SACHWERTANLAGEN-AWARDS – AUSZEICHNUNG FÜR BESONDERE LEISTUNGEN

Mit den Sachwertanlagen-Awards geht die Mein-Geld- Mediengruppe noch einen Schritt weiter, um die Transparenz in dieser Anlagensparte zu erhöhen. Ausgangspunkt für diese Awards war die Tatsache, dass bereits seit Mai 2013 offene und geschlossene Fonds durch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) gleichermaßen reguliert sind – geschlossene Fonds unterliegen denselben strengen Anforderungen wie alle anderen Fonds. Nur seriöse Initiatoren haben diese Wandlung erfolgreich vollzogen und sind auch zehn Jahre nach Einführung der Regulierung noch am Markt aktiv. Sie haben eine Plattform verdient, auf der sie die Möglichkeit haben, ihre besonderen Fähigkeiten zu zeigen.

Die Sachwertanlagen-Awards zeichnen in diversen Kategorien die Besten der Besten aus und ermöglichen eine gesunde Transparenz in der Branche. Anleger brauchen mehr denn je diesen kritischen Blick auf Sachwertanlagen, um die richtige Entscheidung für ihre Investition zu treffen. Für Investoren ist die Zeit gekommen zu verstehen, dass ihre Assetklasse auf der gleichen Stufe steht wie die der Investmenthäuser. Deshalb ruft die Mein-Geld-Medien-Gruppe die Sachwertanlagen-Awards für das Jahr 2023 aus.

SACHWERTANLAGEN-AWARDS – BEWERBUNG UND SIEGELNUTZUNG KOSTENLOS

Warum gibt es überhaupt die Sachwertanlagen-Awards? Im deutschen Sachwert-Anlagemarkt gibt es ja bereits zahlreiche solcher Auszeichnungen. Die berücksichtigen allerdings nur Produkte, die eine gewisse Größe oder lange Track Records aufweisen. So ist es für viele Initiatoren trotz herausragender Leistungen unmöglich, jemals einen Preis und damit die verdiente Aufmerksamkeit zu erhalten. Mit der jährlichen Verleihung der Sachwertanlagen-Awards will die Mein-Geld-Mediengruppe genau das ändern. Hier werden die erfolgreichsten Konzepte der Sachwerte einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Verleihung der Sachwertanlagen-Awards erfolgt nach fairen, transparenten Spielregeln: Sowohl die Bewerbung als auch die Siegelnutzung sind für die Teilnehmer kostenlos. Auch die Jury ist unabhängig und muss somit keine Rücksicht auf die Wünsche der einzelnen Initiatoren nehmen. Pro Kategorie gibt es nur einen Preis, damit nur die besten Leistungen honoriert werden. Somit ist die Auszeichnung mit einem Sachwertanlagen-Award eine Ehre und ein Zeichen bester Performance, professioneller Arbeit und hoher Transparenz.

SACHWERTANLAGEN-AWARDS – BOTSCHAFTER UND JURY MIT ERFAHRENEN PERSÖNLICHKEITEN

Die Botschafter stehen als goldene Brücke zwischen den beiden Welten der Sachwerte und der Investoren. Durch die Auszeichnung geben sie den Investoren die Gelegenheit, die für sie richtigen Sachwerte zu finden. Die Botschafter finanzieren nicht die Veranstaltung oder die Trophäen, sie tragen den Gedanken des Awards nach außen. Sie haben sich entschieden, den Sachwertanlagen ein neues Gesicht zu geben, damit die Sachwertanlagen in Zukunft den Rang einnehmen, der ihnen gebührt. Die Botschafter stehen mit ihrem Namen für dieses neue Projekt und werden dementsprechend sichtbar in allen Medien sowie bei der Verleihung auftreten. Ein wichtiger Auftrag, den die Mein-Geld-Mediengruppe deshalb auch nur gezielt an einzelne Häuser vergibt.

Die Jury besteht aus erfahrenen Persönlichkeiten der Finanzindustrie, seien es Initiatoren, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Journalisten oder Nachhaltigkeitsexperten. Sie alle bringen wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse aus vielen Jahren professioneller Berufspraxis mit und werden mit all ihrem Wissen die Besonderheit jeder Boutique erfassen und, soweit möglich, objektiv beleuchten. Die Jury hat diese Aufgabe freiwillig und mit Begeisterung angenommen.

Sachwertanlagen-Awards – Bewerbungszeitraum

Bewerbungen können von März bis August 2023 bei der Mein-

Geld-Mediengruppe unter haegewald@mein-geld-medien.de

eingereicht werden