25 Jahre IMMAC

IMMAC wurde 1997 gegründet und ist von Beginn an auf Betreiberimmobilien spezialisiert. Schon vor 2005, in einer Ära, in der sich der gesamte Markt weitgehend auf die Verschiebung von Steuerschuld in die Zukunft fokussierte, stand für IMMAC immer die Rendite für die Anleger im Mittelpunkt des Interesses.

Als erster Anbieter leistete IMMAC die Ausschüttungen an die Anleger in monatlichen Teilbeträgen. Dieser Tradition ist IMMAC bis heute treu geblieben.

Mit einem Investitionsvolumen von rund zwei Milliarden Euro in über 160 Betreiberimmobilien – Pflegeheime, Betreute Wohnanlagen, Kliniken und Hotels – in Deutschland, Österreich und Irland zählt IMMAC zu den führenden Investoren Europas in diesem Segment.

Mehrfach konnte das Fondsmanagement in Krisensituationen (z. B. Insolvenzen von Betreibern) seine Qualität zum Wohle der Anleger erfolgreich unter Beweis stellen.

Mit der Tochtergesellschaft HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH verfügt die IMMAC Gruppe über eine eigene KVG, die im Jahr 2013 bereits kurz nach dem Inkrafttreten des KAGB lizenziert wurde.

Die Prognosetreue von IMMAC Fonds lassen Anleger und Vertriebspartner seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert immer gut schlafen.

