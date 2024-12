1000 Satellites; Crowdinvesting-Kampagne gestartet

Der Wandel der Arbeitswelt schreitet voran. 1000 Satellites gestaltet diesen Wandel aktiv mit. Der Anbieter flexibler Arbeitsplatzlösungen shat auf der Investmentplattform Companisto eine Crowdinvesting-Kampagne gestartet, um das Wachstum weiter voranzutreiben und neue Standorte in wirtschaftlich bedeutenden Regionen zu schaffen. Mit einem Konzept, das sich gezielt an die Bedürfnisse großer Unternehmen richtet, hat sich 1000 Satellites als verlässlicher Partner im Corporate-Bereich etabliert.

„Unser Ziel ist es, moderne Arbeitsplätze zu schaffen, die Professionalität, gute Erreichbarkeit & Flexibilität vereinen. Mit 1000 Satellites bringen wir Menschen zurück ins professionelle Büro, fördern Kreativität und unterstützen Unternehmen dabei, hybride Arbeitsmodelle erfolgreich umzusetzen“, sagt Caro Windlin, Mitgründerin, Geschäftsführerin und verantwortlich für Sales bei 1000 Satellites.

Das Unternehmen bietet wohnortnahe und strategisch wichtige Standorte, die den hohen Anforderungen von Corporate-Kunden gerecht werden. Ob Datenschutz, modernste technische Ausstattung oder höchste Arbeitsplatzstandards – 1000 Satellites hat sich bereits als verlässlicher Partner für Großunternehmen etabliert. Kunden profitieren von einer optimalen Kombination aus qualitativ hochwertigen Arbeitsumgebung und Kostenersparnissen.

„1000 Satellites hat in den letzten Jahren ein starkes Fundament geschaffen, um die Arbeitswelt zu verändern. Gerade in der aktuellen Lage vieler Unternehmen, die mit unterausgelasteten Büroflächen und der schleppenden Rückkehr der Mitarbeitenden in diese Büros zu kämpfen haben, bietet 1000 Satellites realistische Lösungen an“, so Gregory von Abendroth, Mitgründer, Geschäftsführer und verantwortlich für Fundraising bei 1000 Satellites.

Experten-Talk als Teil der Kampagne

Im Rahmen der Crowdinvesting-Kampagne diskutierten die Gründer:innen Caro Windlin, Gregory von Abendroth und Markus Hummelsberger von 1000 Satellites zusammen mit Prof. Dr. Thomas Glatte, ehemaliger Global Head of Corporate Real Estate eines großen Dax-Unternehmens und Professor für Immobilienwirtschaft und CEO der Rhein-Neckar Immobiliengruppe, die Herausforderungen und Chancen hybrider Arbeitsplatzkonzepte. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Corporate Real Estate Management und einer fundierten wissenschaftlichen Perspektive zeigt Prof. Dr. Thomas Glatte auf, wie Unternehmen durch flexible Lösungen wie 1000 Satellites die Herausforderungen moderner Arbeitswelten bewältigen können – mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden.

Das Besondere an der Crowdinvesting-Kampagne

Die Kampagne beginnt mit einer exklusiven Angel-Runde am 18. Dezember 2024. Investor:innen können sich ab einem Mindestbetrag von 10.000 Euro beteiligen. Ab dem 8. Januar 2025 öffnet sich die Kampagne dann für ein breiteres Publikum – bereits mit einem Investment ab 250 Euro können Interessierte Teil der Vision von 1000 Satellites werden.

Alle Infos zur Crowdinvesting-Kampagne sowie weiterführendes Material inklusive Videos hier