ODDO BHF AM legt den Fonds ODDO BHF Green Bond auf, um den grünen Wandel der Wirtschaft zu unterstützen

ODDO BHF Green Bond richtet sich an Anleiheinvestoren, die die Finanzierung nachhaltiger Projekte unterstützen und damit zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen wollen. Der Fonds ist aus einer Neuausrichtung des in internationale Anleihen investierenden Fonds ODDO BHF Accu Zins hervorgegangen.

ODDO BHF Green Bond investiert in ein Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen sowie Titel von Sovereigns, Supranationals und Agencies (SSA), d.h. quasi-staatlicher Emittenten, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte dienen. Das Spektrum dieser Projekte reicht von Infrastruktur für erneuerbare Energien und saubere Verkehrskonzepte bis hin zu ökologisch nachhaltigen Lösungen für die Abfall- und Wasserwirtschaft.

Das Marktsegment für Green Bonds hat in den letzten fünf Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Aktuell beläuft sich das weltweit ausstehende Volumen von Green Bonds auf rund 593 Mrd. USD*. Nahezu die Hälfte dieser Anleihen wird von staatlichen und staatsnahen Institutionen begeben. Am Markt für Unternehmensanleihen dominieren zudem die defensiven Sektoren. „Dieses defensive Profil macht grüne Anleihen für verantwortungsbewusste Investoren besonders interessant. Als Spezialist für den europäischen Unternehmensanleihemarkt bieten wir Anlegern mit unserer Fundamentalanalyse in unserem Fonds zusätzliche Absicherung gegen Kreditrisiken,“ betontMaik Ohm von ODDO BHF AM GmbH. „Zudem verfolgen wir kontinuierlich, ob der Emittent tatsächlich nachhaltige Projekte finanziert. Viele Anleger in diesem neuen, dynamisch wachsenden Marktsegment messen dem zu Recht eine große Bedeutung bei,” fügt Raul Kaltenbach von ODDO BHF AM GmbHhinzu. Mit Unterstützung von 18 Rentenmarktanalysten wählen die zwei Fondsmanager die aus fundamentaler Sicht attraktivsten Anleihen aus.

Mit dem ODDO BHF Green Bond unterstreicht ODDO BHF Asset Management sein Engagement für eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die Einbeziehung der ESG-Analyse in seine Anlagestrategien. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende.

(*) Quelle: Environment Finance Bond Database / Börsen-Zeitung, Mai 2019

Lebensläufe

Maik Ohm, CFA, Portfoliomanager/Analyst, Investment Grade Credit

Seit 2008 Portfoliomanager/Analyst, Investment Grade Credit, ODDO BHF AM

2006-2008 Analyst, Risikomanagement, IKB Deutsche Industriebank AG

2005-2006 Trainee, Risikomanagement, IKB Deutsche Industriebank AG

Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Hannover

Raul Kaltenbach, CIIA, CEFA, Head of Euro Aggregate Fixed Income

Seit 2018 Head of Euro Aggregate Fixed Income, ODDO BHF Asset Management

2007-2018 Portfoliomanager, Fixed Income, FRANKFURT-TRUST

2005-2007 Marktanalyst, Fixed Income, BHF Capital Management

Diplom-Abschluss in Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität in Berlin und Grundstudium an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz

(ODDO BHF)