WisdomTree erweitert Angebot im Bereich der Energiewende

Das Handelsvolumen von Lithium und Kobalt hat zugenommen und reicht nun aus, um diese beiden Rohstoffe aufgrund ihrer Übereinstimmung mit den jeweiligen Strategien in den WisdomTree Energy Transition Metals (WENT) und den WisdomTree Battery Metals (WATT) aufzunehmen. WENT und WATT sind zwei synthetische börsengehandelte Produkte, die im April 2022 aufgelegt wurden.

Ziel: höhere Liquidität und bessere Preisfindung

Die Produkte und Indizes, die sie abbilden, wurden von WisdomTree stets so konzipiert, dass sie sich an die Marktbedingungen anpassen: Sie führen für das Thema wichtige Rohstoffe ein, wenn sich ein liquider Futures-Markt entwickelt und ändern die Gewichtung entsprechend den fundamentalen Aussichten für diese Metalle. Im Vergleich zu anderen Metallen sind die gehandelten Mengen jedoch nach wie vor gering.

Die Methodik der Indizes schränkt daher die Gewichtung dieser beiden Rohstoffe ein. Derzeit sehen die jeweiligen Indizes bei der Neugewichtung Zielgewichte für Lithium von 2,5 Prozent und für Kobalt von 0,5 Prozent vor.

Die Einbeziehung der Metalle in die Strategie für diese Anlageprodukte wird nach Ansicht WisdomTrees zu einer höheren Liquidität und einer besseren Preisfindung auf dem breiteren Markt führen.

Megatrend Energiewende

Vor Gebühren und Kosten strebt WENT die Nachbildung der Wertentwicklung des WisdomTree Energy Transition Metals Commodity Index TR an, während WATT die Wertentwicklung des WisdomTree Battery Metals Commodity Index TR verfolgt.

WisdomTree hat die Indexstrategien so entwickelt und ihre jeweiligen Bestände und Gewichtungen so gestaltet, dass sie die Nachfrage und das Wachstum spezifischer Metalle erfassen, die in den Technologien der Energiewende im Rahmen des 1,5-Grad-Szenarios eine Rolle spielen.

Wood Mackenzie, ein führendes Research- und Beratungsunternehmen für die Energiewende, stellt WisdomTree Prognosen zur Nachfrage nach Energiewende- und Batteriematerialien für die kommenden drei Jahre unter dem 1,5-Grad-Szenario zur Verfügung, die zur Ermittlung der Gewichte herangezogen werden.

Der börsengehandelte Rohstoff-ETC WisdomTree Energy Transition Metals verschafft Anlegern Zugang zu den wichtigsten Metallen, die am Megatrend Energiewende beteiligt sind, darunter Elektrofahrzeuge, Übertragungs- und Ladevorgänge, Energiespeicherung, Solar- und Windenergie sowie Wasserstofferzeugung.

Der Index umfasste bisher Kupfer, Nickel, Aluminium, Silber, Zink, Zinn, Platin und beinhaltet jetzt auch Lithium und Kobalt.

Der WisdomTree Battery Metals ETC ermöglicht Anlegern Zugang zu den wichtigsten Metallen, die mit dem Thema Batterien in Verbindung stehen, einer Untergruppe des Megatrends Energiewende.

Der Index setzte sich bislang aus Nickel, Aluminium, Kupfer und Zink zusammen und umfasst nun auch Lithium und Kobalt.

(WisdomTree / Manuela Blisse / surpress)