THE FLAG setzt auf Nachhaltigkeit mit Substanz

Das familiengeführte Immobilienunternehmen THE FLAG versteht Nachhaltigkeit nicht als Einzelmaßnahme oder reines Reporting-Thema, sondern als festen Bestandteil der eigenen Unternehmensentwicklung. So verankert das Team ökologische, soziale und unternehmerische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Planung und Revitalisierung von Immobilien über den laufenden Betrieb bis hin zu Arbeitgeberverantwortung, Nachbarschaftsengagement und generationenübergreifenden Kooperationen – im neuesten ESG-Bericht. Grundlage dafür ist die Strategie 2030 mit dem Leitmotiv „Growing together: MORE US. MORE YOU. MORE HOME.“.

Klare Leitlinien für nachhaltiges Wachstum

Mit der Strategie 2030 entwickelt THE FLAG seine drei Geschäftsfelder Senior Living, Hotel & Serviced Apartments sowie Student & Young Professional Apartments gezielt weiter. Nachhaltigkeit ist darin kein Randthema, sondern eng mit Wachstum, Gesundheit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit verknüpft. Betont wird diese Haltung durch einen überarbeiteten Code of Conduct, der für Mitarbeitende ebenso wie für Partner, Dienstleister und Lieferanten verbindlich ist und den Rahmen für verantwortungsvolles Handeln setzt. Auch in der Berichterstattung nach außen setzt THE FLAG auf eine transparente Kommunikation der Unternehmensphilosophie: Obwohl das Unternehmen nicht unter die CSRD-Berichtspflicht fällt, veröffentlicht es erneut freiwillig einen ESG-Bericht und orientiert sich dabei am Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs (VSME) der EU. Der Bericht versteht sich nicht nur als Dokumentation, sondern auch als Steuerungsinstrument und klares Bekenntnis für das eigene ESG-Engagement.

Nachhaltigkeit in Bau, Betrieb und Bestand

Konkret zeigt sich der Nachhaltigkeitsansatz von THE FLAG vor allem in der Art, wie die Immobilien alle selbst geplant, entwickelt und betrieben werden. Das Unternehmen setzt verstärkt auf die Umnutzung und energetische Modernisierung von Bestandsgebäuden, auf serielle und ressourcenschonende Bauweisen sowie auf hohe Energieeffizienzstandards in Neubau und Sanierung. Ziel ist es, Flächen zu sparen, Emissionen zu senken und Gebäude langfristig wirtschaftlich und zukunftsfähig aufzustellen. Hinzu kommen zahlreiche Maßnahmen im laufenden Betrieb: Die THE FLAG Häuser beziehen zu 100 Prozent grünen Strom, nutzen je nach Standort unter anderem Fernwärme, Wärmepumpen, Holzpellets oder Photovoltaik und arbeiten mit digitalen Lösungen, um Energieverbräuche transparenter zu erfassen und gezielt zu senken. Ergänzt wird dies durch wassersparende Ausstattung, Abfallmanagement, E-Mobilitätsangebote und Maßnahmen, die den Ressourcenverbrauch im operativen Alltag reduzieren.

Soziale Verantwortung als Teil des Nachhaltigkeitsverständnisses

Für THE FLAG umfasst Nachhaltigkeit ausdrücklich auch die soziale Dimension. Das Unternehmen entwickelt Wohn- und Aufenthaltskonzepte für unterschiedliche Lebensphasen und will damit einen Beitrag in angespannten Wohnungsmärkten leisten – etwa für Studierende, Young Professionals oder Senioren. Gleichzeitig spielen Gemeinschaft, Teilhabe und Lebensqualität in den Häusern eine wichtige Rolle.

Verantwortung gemeinsam im Unternehmen verankern

Nachhaltigkeit soll bei THE FLAG nicht nur von oben gesteuert, sondern im Unternehmen breit mitgetragen werden. Mitarbeitende werden aktiv eingebunden, etwa über Schulungen, Gesundheitsinitiativen, Weiterbildungsangebote, interne Kommunikationsformate und einen Ideenwettbewerb zu ESG-Themen. Hinzu kommt das Konzept der Nachhaltigkeitspaten an den Standorten, die Maßnahmen vor Ort begleiten und den Austausch zwischen Mitarbeitenden, Gästen und Management stärken. Auch Themen wie Mitarbeitergesundheit, Prävention und mentale Unterstützung wurden in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut – für ein gesundes, respektvolles und zukunftsfähiges Arbeitsumfeld.

Freiwillige Transparenz statt Pflichtprogramm

Mit dem freiwilligen ESG-Bericht macht THE FLAG diesen ganzheitlichen Ansatz sichtbar. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die reine Existenz eines Berichts, sondern die Haltung dahinter: Verantwortung transparent machen, Fortschritte dokumentieren und Nachhaltigkeit als fortlaufenden Prozess verstehen. „Mit unserem ESG-Bericht verbinden wir unsere Strategie 2030 mit konkreten Schritten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Entscheidend ist für uns, dass Nachhaltigkeit nicht abstrakt bleibt, sondern sich im täglichen Handeln zeigt – in unseren Immobilien, in unseren Prozessen und im Miteinander“, sagt Frau Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von THE FLAG.