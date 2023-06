Solvium Capital veröffentlicht Erklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex

Der Bericht für das Jahr 2022 wurde gemäß dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz erstellt. Verpflichtend wird dieser nichtfinanzielle Berichtsteil für viele Unternehmen ab 2025. Berichtet wird in dem 52-seitigem Dokument anhand von 20 Kriterien, die ökologische und soziale Eigenschaften sowie Aspekte der Unternehmensführung im Rahmen der ESG beschreiben.

André Wreth, Vorstand der Solvium Holding AG: „Wir haben schon vor einigen Monaten unseren eigenen Nachhaltigkeitsbericht der Öffentlichkeit vorgelegt und sind mit dem breiten Feedback sehr zufrieden. Aber den harten Kriterienkatalog der DNK-Methodik zufriedenstellend zu erfüllen, war ein hartes Stück Arbeit – wir sind sehr stolz auf das Ergebnis! Wir wollen damit auch auf der Ebene der nichtfinanziellen Berichterstattung unseren Stakeholdern nachweisen, dass wir es mit unserem Nachhaltigkeitsprozess ernst meinen. Diese Erklärung wollen und werden wir in jedem Jahr erneut vorlegen und das DNK hat uns schon signalisiert, wie die nächsten Verbesserungsschritte aussehen können. Das entspricht auch unserem Selbstverständnis und wir sind dankbar für das qualifizierte Feedback.“

Der DNK ist ein Projekt des Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und wird mit Mitteln des Bundeskanzleramts finanziert. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ist ein Standard für Transparenz in Bezug auf das Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen. Er schafft Verbindlichkeit durch eine vergleichbare Darstellung der unternehmerischen Verantwortung. Das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex, die DNK-Schulungspartner*innen und eine DNK-Austauschplattform auf LinkedIn unterstützen bei der Berichterstattung. Um den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) zu erfüllen, erstellen Anwender in der DNK-Datenbank eine Erklärung zu zwanzig DNK-Kriterien und den ergänzenden nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die aus Global Reporting Initiative (GRI) und European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) ausgewählt wurden. www.solvium-capital.de

Die Erklärung kann hier eingesehen werden und steht dort auch zum Download bereit.

