Segen und BNP Paribas Leasing Solutions starten Solarfinanzierungspartnerschaft

Segen, ein führender globaler Großhändler von erneuerbaren Energieanlagen, gibt heute eine strategische Partnerschaft mit BNP Paribas Leasing Solutions bekannt, um maßgeschneiderte End-to-End-Finanzierungslösungen unter der Marke Segen Finance anzubieten.

Das neue Angebot ermöglicht es gewerblichen und industriellen Endkunden, Solar- und Energiespeichersysteme ohne Vorabkosten zu installieren, sodass sie sofort von reduzierten Energiekosten und geringeren CO2-Emissionen profitieren können .

Segen Finance wird zunächst exklusiv über Segens umfangreiches Netzwerk von zugelassenen gewerblichen und industriellen Installateuren in Großbritannien und Deutschland verfügbar sein, mit geplanter Expansion in ganz Europa. Installateure können maßgeschneiderte Leasingangebote zusammen mit ihren technischen Lösungen anbieten und so den Endkunden ein nahtloses Erlebnis bieten.

„Diese Partnerschaft adressiert eine der wichtigsten Hürden für die Einführung sauberer Energie – die anfänglichen Investionskosten“, sagt Pascale Favre, Leiterin der Technology Lifecycle Solutions bei BNP Paribas Leasing Solutions. „Durch die Kombination unserer finanziellen Expertise mit Segens technischem Wissen und Vertriebskapazitäten machen wir nachhaltige Energielösungen für mehr Unternehmen zugänglich und unterstützen gleichzeitig ihr Cashflow-Management.“

Nicolas Niedhart, Group Chief Financial Officer bei Segen Global, kommentiert: „Unser Installateur-Netzwerk hat nach integrierten Finanzierungslösungen gefragt, die den Übergang zu erneuerbaren Energien für ihre Kunden erschwinglicher machen. Segen Finance macht unsere Installateure zu Anbietern von Komplettlösungen und ermöglicht es ihren Kunden, Kapital für andere strategische Investitionen zu erhalten. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie dar.“

Wichtige Vorteile für Installateure:

Anbieter einer Komplettlösung: Installateure können nun Finanzierung als Teil ihres Installationsangebots anbieten und werden so zu einem One-Stop-Shop für Solar- und Speicherlösungen.

Verbesserter Cashflow: Zugang zu Segen Hardware ohne Kosten, wodurch Installateure Betriebskapital freisetzen und ihr Geschäft effektiver skalieren können.

Wichtige Vorteile für Ihre Endkunden:

Kosteneffiziente Lösung: Das gesamte installierte System ist in einem einzigen Leasingvertrag mit festen, vorhersehbaren Zahlungen enthalten, was maximale Bequemlichkeit bietet.

Kapitalerhaltung: Bargeldreserven können für andere strategische Geschäftsinitiativen verwendet werden.

Vollständiges Eigentum: Kunden erhalten nach Abschluss des Zahlungsplans das vollständige Eigentum an der Solarlösung.

Verteilung der Investitionskosten über die Lebensdauer der Ausrüstung.

Premium-Komponenten: Alle Systemkomponenten werden ausschließlich von Segen bezogen, was den Kunden Zugang zu geprüften Lieferketten, Echtheitszertifikaten und marktführenden Garantieabdeckungen bietet.