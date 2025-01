refurbed Jahresbilanz 2024

refurbed, der führende Online-Marktplatz für rundum erneuerte Produkte im deutschsprachigen Raum, blickt auf ein erfolgreiches und vom signifikanten Erschließen neuer Märkte geprägtes Jahr 2024 zurück: Die Ende 2023 abgeschlossene Series-C-Investmentrunde mit einer Investmentsumme von 54 Millionen Euro legte den Grundstein für die 2024 gelungene Marktexpansion in vier neue europäische Länder, die Fortführung des Ausbaus des Produktportfolios, das Wachstum des refurbed Teams auf nunmehr 350 Mitarbeiter:innen sowie auch die Realisierung eines weltweit einzigartigen Rechenmodells – und dazu gab es auch noch eine neue Corporate Identity.

Europäische Marktexpansion: Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien kommen dazu

2024 baute refurbed seine Position auf dem europäischen Markt signifikant weiter aus und expandierte im Sommer nach Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien. Mit dieser erneuten Markterweiterung verfolgte der Online-Marktplatz auch 2024 stringent seine Wachstumsstrategie mit dem Ziel, führender „One-Stop-Shop“ für refurbished Produkte in allen Bereichen des Lebens, Wohnens und Arbeitens in Europa zu werden – und damit länderübergreifend einen Beitrag zu leisten, Konsum für Verbraucher:innen umfassend nachhaltiger zu gestalten.

„Der breite Elektronikmarkt verlagert sich zunehmend hin zur Akzeptanz von Nachhaltigkeit bei Verbraucherentscheidungen. Diese Entwicklung können wir in all unseren europäischen Märkten, in denen wir aktuell aktiv sind, beobachten. Somit ist es für uns nur folgerichtig, Schritt für Schritt in weitere Märkte in Europa einzutreten und so die Kreislaufwirtschaft global zu fördern“, so refurbed Co-Founder und CEO Peter Windischhofer zur Expansion.

Mit Markteintritt in Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien ist refurbed aktuell in insgesamt 11 europäischen Märkten aktiv: Seit dem Start 2017 in den Gründungsmärkten Österreich und Deutschland hat das Unternehmen in den vergangenen sieben Jahren bereits Italien, Irland, Schweden, Niederlande sowie Dänemark mit seinem Online-Marktplatz erfolgreich und mit wachsenden Marktanteilen erschlossen.

Wachstum in allen relevanten Geschäftsbereichen

Mit der Marktexpansion in weitere Märkte Europas wuchs das refurbed Team 2024 auf insgesamt 350 Mitarbeiter:innen – und die Zahl der Refurbishment-Partner für die professionelle Rundumerneuerung von Produkten in diversen Kategorien auf rund 300 Expert:innen in ganz Europa. Auch baute refurbed seine Produktpalette sowie das Marken-Portfolio deutlich weiter aus: Top-Marken wie Dyson, AEG, De‘Longhi, Rommelsbacher, KitchenAid, iRobot, Vorwerk, Thermomix, Kärcher, GRAEF, Rocket, Salomon, Fischer, Orbea, Technogym und viele mehr sind im refurbed Sortiment von aktuell mehr als 18.000 professionell rundum erneuerten Produkten insbesondere in den Segmenten Küche, Haushalt, Sport und Freizeit zu finden.

Die Investitionen in den Ausbau des refurbed Marktplatzes kamen 2024 bei den Kund:innen gut an: In Kooperation mit Handelsblatt kürte Marktforschungsinstitut YouGov die Gewinner des „BrandIndex Kundenloyalitäts-Rankings 2024“ – refurbed belegte in der Gesamtwertung der Marken mit der höchsten Kundentreue Platz 9.

Weltweite Pionierarbeit

Im Frühjahr 2024 launchte refurbed mit Fraunhofer Austria ein weltweit einzigartiges Rechenmodell, das abgesicherte Ökobilanzdaten für aufbereitete Elektronikgeräte wie Smartphones, Laptops und Tablets bietet. refurbed stellt damit als erster Online-Marktplatz der Welt Kennzahlen zum ökologischen

Fußabdruck von mehr als 10.000 elektronischen Produkten für alle Konsument:innen frei zugänglich und transparent zur Verfügung – für eine optimale Kaufentscheidung von Kund:innen und eine klare Information über Refurbishment.

Die dem Rechenmodell zugrunde liegende Methodik, die es ermöglicht, eine seriöse Berechnung für mehr als 10.000 Modelle am Markt durchzuführen, wurde in Kooperation mit Fraunhofer Austria erstellt und von der renommierten Zertifizierungsgesellschaft GUTcert auditiert und erhielt im März 2024 die Verifizierung gemäß ISO 14040/44 für Ökobilanzen.

Transparente Information

Auf Basis dieses Rechenmodells legte refurbed Ende 2024 verifizierte Impact-Daten für das gesamte Geschäftsmodell des Unternehmens vor: So konnte der Online-Marktplatz 2024 allein im deutschen Markt durch den Verkauf von refurbished Elektronikgeräten mehr als 45.199 Tonnen CO2, 14 Milliarden Liter (virtuellem) Wasser und mehr als 144 Tonnen Elektroschrott einsparen. Insgesamt bzw. europaweit ermöglichte refurbed im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres die Einsparung von mehr als 90.911 Tonnen CO2, knapp 29 Milliarden Liter (virtuellem) Wasser und mehr als 303 Tonnen Elektroschrott. (Stand: 31.12.2024)

„Impact neu denken“

2024 baute refurbed zudem sein Wirkungsportfolio deutlich aus, um den globalen ökologischen Herausforderungen mit innovativen und wirkungsvollen Lösungen zu begegnen. Im Februar 2024 startete die neue Nachhaltigkeitsstrategie, zu der auch Partnerschaften mit international agierenden Umweltprojekten zählen: Die refurbed Nachhaltigkeitsstrategie umfasst zentral die Finanzierung von Projekten in den Feldern Landscape Restoration, ordnungsgemäßes Elektroschrott-Recycling sowie CO2-Reduktion aus der Atmosphäre und den Weltmeeren. Hierfür partnert refurbed seit 2024 langfristig mit:

Patch und Carbony (Kohlenstoffentfernung)

Minimise (Elektroschrott-Recycling)

myclimate (Landscape Restoration)

Zudem wurde refurbed 2024 als B-Corp-Unternehmen zertifiziert, um mit dem international einfach zuverstehenden Label die refurbed Mission im Sinne der Kreislaufwirtschaft und einer nachhaltigen Veränderung von Konsum im Generellen einer noch breiteren Öffentlichkeit einfach und vergleichbar zu vermitteln.

Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft

Zeitgleich in sechs europäischen Märkten (Deutschland, Österreich, Italien, Irland, Niederlande, Portugal) launchte der Online-Marktplatz im Herbst 2024 seinen Service zum Ankauf gebrauchter Geräte für B2CKund:innen und den B2B-Sektor: Ungenutzte Altgeräte können von Kund:innen an refurbed zurückgesendet werden, diese werden refurbished und dem europäischen Markt von refurbished Produkten zugeführt, wertvolle in den Geräten verarbeitete Materialien werden wiederverwertet und die Menge an Elektroschrott dadurch reduziert.

Neben einem monetären Vorteil für die Kund:innen durch den Ankauf ihres ungenutzten Gerätes bietet der Trade-in-Service auch praktischen und emotionalen Mehrwert durch positive Entsorgung von Altgeräten und dem Wissen für alle Kund:innen, aktiv den Umweltschutz zu unterstützen.

Politisches Engagement

Auch 2024 engagierte sich refurbed aktiv und anhaltend auf politischer und gesellschaftspolitischer Ebene sowohl national als auch international für die Schaffung eines rechtlichen Rahmens auf EU-Ebene für Refurbishment in Europa.

Seit bereits Juli 2021 als Mitglied bei EUREFAS (European Refurbishment Association) sowie der Right-to Repair-Kampagne aktiv, haben sich die refurbed Gründer als wichtige Stimmen zur Einführung von notwendigen Regulierungen und Gesetzen etabliert. 2023 wurde refurbed Co-Gründer Kilian Kaminski in den Vorstand von EUREFAS gewählt und als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes ernannt. In Brüssel, Wien und Berlin intensivierte refurbed im vergangenen Jahr die Lobbyarbeit weiter und prägte als wichtiges Mitglied von EUREFAS gemeinsam mit weiteren Partnern die Aufmerksamkeits-Generierung auf Themen der Nachhaltigkeit im Europawahljahr 2024 mit. Ein Meilenstein war der Ausbau des Netzwerks und verstärkte Lobbying-Aktivitäten in der bundesdeutschen Politik in Berlin sowie die Aufnahme der Refurbished-Position in den EU-Entwurf der Nationalen Strategie für Kreislaufwirtschaft (Circular Economy Strategy).

„Rethink New“

Mit einem erfolgreichen Relaunch des gesamten Markenauftritts startete das Scale-up bereits Anfang 2024selbstbewusst ins neue Jahr und präsentierte die neue Corporate Identity inklusive neuem Logo und Claim:„Rethink New“. Dieser unterstreicht die Mission von refurbed, den Begriff „neu“ auf eine wortwörtlich neue Art zu denken, wenn es um Konsum geht:

Wenn „neu“ aus Konsument:innensicht nicht mehr zwangsläufig „fabrikneu“ bedeutet, dann trägt dieses Verständnis zu einer Veränderung des Konsums und zur Etablierung der dritten Konsumkategorie „refurbished“ hin auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft und vielen Lebenszyklen für Produkte des täglichen Lebens bei – das große Ziel von refurbed seit Gründung im Jahr 2017. Verantwortlich für den gesamten Relaunch der Corporate Identity zeichnete refurbed CMO Jonny Ng in Zusammenarbeit mit

Studio Sonntag.

Abgerundet wurde der umfassende Rebranding-Prozess mit einer TV-Kampagne im Herbst 2024 auf den Kanälen der ProSiebenSat.1-Senderfamilie – analoges Fernsehen sowie online und Social Media –, die das breite Portfolio des Online-Marktplatz für refurbished Produkte präsentierte. Insgesamt umfasste die TVKampagne vier, auf unterhaltsame Weise an den Look & Feel von Gaming-Shows der frühen 2000er-Jahre erinnernde unterschiedliche Spots.

Ausblick 2025

2025 wird refurbed den eingeschlagenen Weg weiter fortführen und in allen Bereichen signifikant ausbauen. „2025 wird das Jahr sein, in dem wir unsere Vision noch weiter vorantreiben: mehr Wirkung,

mehr Aufmerksamkeit und ein klarer Schritt in Richtung nachhaltiger Geschäftspraktiken auf globaler Ebene“, blickt refurbed Co-Founder Kilian Kaminski voraus.

Marktplatz

An erster Stelle steht der weitere Ausbau des Produktportfolios auf dem Online-Marktplatz – refurbed strebt die Position als One-Stop-Shop für den Kauf von professionell generalüberholten Produkten für alle Bereiche des Lebens und für alle Generationen an. Dafür werden im Jahr 2025 sowohl neue Produkt-Kategorien wie auch neue Dienstleistungen gelauncht, zudem Services ausgebaut, um den Bedürfnissen des modernen Online-Konsums gerecht zu werden. Forschungs- und Wirkungsstudien Im zweiten Quartal 2025 wird refurbed in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Austria den dritten Teil der bahnbrechenden Forschungsarbeit, die bereits 2023 und 2024 gemeinsam realisiert wurde, veröffentlichen.

Die Studie zur Messung der Umweltauswirkungen von Refurbishment und Recycling wird einen neuen

Stärkung der Marktposition

refurbed wird auch 2025 weiter expandieren und in den Bestandsmärkten mit vielfältigen Aktionen die

Marke refurbed weiter aufbauen, um den Online-Marktplatz zu einer zentralen Anlaufstelle für Online-

Shopping in diversen Bereichen zu machen. Das Unternehmen strebt damit auch an, als Synonym für die dritte Konsumkategorie „Refurbishment“ und „das neue Neu“ wahrgenommen zu werden.

Strategische Lobbyarbeit

Selbstverständlich wird auch das politische Engagement von refurbed 2025 weiter vorangetrieben, mit beständigem Dialog mit den Entscheidungsträger:innen in den nationalen Parlamenten und in der EULegislative.

Ziel ist ein aktiver Beitrag zu und vor allem auch das Erreichen von neuen Regularien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Produktionspraktiken.

