refurbed Jahresbilanz 2023

Im Sommer 2023 erreichte refurbed einen bedeutenden und für die gesamte Branche prägenden Meilenstein in der nunmehr sechsjährigen Unternehmensgeschichte: Das Scale-up erreichte die Marke von einer Milliarde Euro Gesamtaußenumsatz seit Gründung 2017 und konnte damit die eigene Rolle als der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für refurbished Produkte in ganz Europa deutlich unterstreichen – und darüber hinaus ein noch größeres Zeichen setzen.

„Dass wir 2023 bereits die eine Milliarde Außenumsatz erreicht haben, ist eine unglaubliche Leistung aller, die zu diesem Erfolg beigetragen haben: Unser großartiges Team, unsere Händler und unsere Partner:innen. Wir sehen diesen Meilenstein als ein starkes Zeichen des Marktes, dass Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft auf dem Vormarsch sind und die Nachfrage nach refurbished Produkten beständig wächst“, sagt Peter Windischhofer, refurbed Co-Founder.

Neue Produktkategorien und renommierte Handelspartner

Dazu beigetragen hatte 2023 unter anderem auch, dass refurbed seine Produktpalette signifikant ausbaute und weitere

renommierte Marken-Partner:innen aus diversen Branchen des täglichen Lebens für refurbed gewinnen

konnte: Die Produktkategorien Haushalt und Küche mit Produkten von Siebträgermaschinen bis

Saugrobotern sowie Sport mit u. a. Snowboards, Kinder-Fahrrädern u. a. vergrößerten das

Gesamtproduktportfolio um sieben weitere Kategorien.

Im Zuge dieser Marktplatz-Erweiterung wurden 2023 für den deutschen Markt u. a. De’Longhi, AEG, Rommelsbacher, woom und Blue Tomato hinzugewonnen, die mit refurbished Produkten das refurbed-Sortiment von aktuell mehr als 18.000 professionell rundum erneuerten Produkten insbesondere im Lifestyle-Segment ergänzen.

Wegweisende Studien und politisches Engagement

Um dem steigenden Bedürfnis der Konsument:innen nachzukommen, mehr über die ökologischen Auswirkungen ihrer Produkte und Kaufentscheidungen zu erfahren, beauftragte refurbed 2023 die renommierte Fraunhofer Research GmbH, eine Studie zu erstellen, die die Umweltauswirkungen von neuen bzw. refurbished Elektronikartikeln transparent und vergleichbar macht.

Die Ergebnisse dieser in dieser Form erstmaligen Untersuchung wurden im Frühjahr 2023 präsentiert und gelten seitdem als wegweisend, wenn es um die seriöse Erhebung wissenschaftlicher Daten zur Wirkung von Refurbishment geht.

Neben dieser wissenschaftlichen Untermauerung der Unternehmens-Mission engagierte sich refurbed auch weiterhin und verstärkt auf politischer und gesellschaftspolitischer Ebene sowohl national als auch international. Seit Juli 2021 als Mitglied bei EUREFAS (European Refurbishment Association) sowie der Right-to Repair-Kampagne aktiv, haben sich die Gründer als wichtige Stimmen zur Einführung von notwendigen Regulierungen und Gesetzen entwickelt. 2023 wurde refurbed Co-Gründer Kilian Kaminski in den Vorstand von EUREFAS gewählt und als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes ernannt, er ist zudem Chair der EUREFAS Arbeitsgruppe „Communication and Membership“.

54 Millionen Euro in Serie-C-Investmentrunde

Im November 2023 konnte refurbed das bislang größte Investment seit Gründung in Höhe von 54 Millionen Euro bekanntgeben: Die Serie-C-Investition – u. a. von Evli Growth Partners und C4 Ventures, sowie All Iron Ventures und Speedinvest – stellt nach 13 Millionen Euro (Serie A im Jahr 2020) und 47 Millionen Euro (Serie B im Jahr 2021) die größte und geplant letzte Investition in refurbed dar.

Mit dieser Serie-C-Investition erhöht sich die Gesamtinvestition inklusive Seed-Finanzierung seit der Unternehmensgründung im Jahr 2017 auf knapp 116 Millionen Euro (130 Millionen US-Dollar) und setzt ein starkes Zeichen für das Potenzial der gesamten Refurbishment-Branche. Nicht zuletzt deswegen wurde refurbed zu diesem Erfolg sogar von der US-amerikanischen Börse NASDAQ mit einer Botschaft auf dem Nasdaq-Time Square-Video gratuliert.

„Dieses deutliche Investment markiert nicht nur einen bedeutenden Erfolg für refurbed, sondern signalisiert auch die Verlagerung des breiteren Marktes hin zur Akzeptanz von Nachhaltigkeit bei Verbraucherentscheidungen“, so Peter Windischhofer zur Serie-C-Investmentrunde. „Unser skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht es uns, sowohl profitabel zu wachsen als auch den Konsum nachhaltiger zu gestalten. So sieht für uns die Zukunft nachhaltiger Wirtschaft aus.“

Ausblick 2024: Profitabilität und Wachstum bei Forschung, Impact und Geschäftszahlen

Im Jahr 2024 wird refurbed den eingeschlagenen Weg weiter fortführen und in allen Bereichen signifikant ausbauen: Die Erlöse des Serie-C-Investments werden für das Einkaufserlebnis der Kund:innen direkt in die Customer Experience auf dem Online-Marktplatz investiert, zudem werden weitere Produktkategorien integriert und somit mehrere tausend neue Produkte neu gelistet werden – so wird refurbed 2024 noch

weiter zum One-stop-Shop für nachhaltigere Produkte und Services aus allen Lebensbereichen der

Kund:innen.

Das Aufzeigen der Bedeutung und des Impacts von Refurbishment wird refurbed durch eine weitere und noch umfassendere Studie in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Austria im zweiten Quartal 2024 vorstellen der logische Schritt für das Scale-up nach der ersten Erhebung 2023 und eine in dieser Form bislang weltweit einmalige Erhebung.

In Brüssel, Wien und Berlin wird refurbed zudem die Lobbyarbeit weiter intensivieren und mit EUREFAS und weiteren Partnern das Europawahljahr 2024 mitprägen, um die kandidierenden Parteien direkt mit dem Thema Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft und dafür notwendiger Maßnahmen zu konfrontieren.

„2023 war ein intensives, ein volles Jahr, ein Jahr voller Herausforderungen und voller Erfolge. Wichtige

Schritte sind gemacht, auf denen wir gemeinsam mit unserem Team als wichtigster Player nun aufbauen

und den Weg weiter gehen wollen, hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften. Wir wollen weiterwachsen,

aber nicht nur um des Wachstums und der Prozentzahlen wegen, sondern um Refurbishment als dritte

Konsumkategorie bekannt zu machen und im Markt als ‚neues Neu‘ zu etablieren. Wachstum heißt für uns

auch Relevanz und immer mehr Wissen in der Bevölkerung über refurbished Produkte zu verankern. 2024

kann kommen!“, sagt Co-Gründer Kilian Kaminski abschließend.

