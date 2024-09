reconcept: Erfolgreicher Verkauf eines Windparkportfolios

Mit dieser Transaktion setzt die reconcept Gruppe, ein Projektentwickler und Asset Manager im Bereich der Erneuerbaren Energien, ihr grünes Geschäftsmodell im Bereich der Erneuerbaren Energien konsequent fort – und schafft weitere Möglichkeiten für die Wachstumsstrategie.



„Wir freuen uns, in der oekostrom AG einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der die zwischen 2014 und 2019 in Betrieb genommenen Windkraftanlagen erfolgreich weiterführt. Bereits heute leisten diese Anlagen einen wichtigen Beitrag zur regionalen Stromversorgung. So erzeugten sie im vergangenen Jahr 20 Gigawattstunden und versorgten etwa 6.000 Haushalte mit grünem Strom“, erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.



Auch die oekostrom AG zeigt sich zufrieden mit der Transaktion: „Deutschland ist für uns ein zentraler Wachstumsmarkt mit enormem Zukunftspotenzial. Wir sehen großes Potenzial nicht nur in der Übernahme bestehender Anlagen, sondern auch in der Entwicklung neuer Windkraftprojekte. Unser Ziel ist es, den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland weiter voranzutreiben und unser Portfolio nachhaltig zu erweitern“, betont Ulrich Streibl, Vorstandssprecher der oekostrom AG.

