Qualität und nachhaltiges Wachstum im Fokus

Kurzfristige Erträge stehen dabei nicht im Fokus. Vielmehr wird langfristig unter Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) investiert. Schon seit über zehn Jahren ist Edmond de Rothschild Asset Management ein anerkannter Experte für sozialverantwortliche Investments (SRI), mit derzeit rund vier Milliarden Euro verwaltetem Vermögen in SRI-Publikumsfonds und -Spezialmandaten.

Immer SRI im Blick

Eines der SRI-Flaggschiff-Produkte ist der Edmond de Rothschild SICAV – Euro Sustainable Growth (FR0010505578/FR0010769729). Dieser auf den Euroraum spezialisierte SRI-Aktienfonds nutzt das Best- InUniverse-Prinzip und verwendet eine ESG-Auswahlmethode, die die am besten bewerteten Aktientitel unabhängig ihrer Branche herausfiltert. Ziel sind Anlagen in die vielversprechendsten Unternehmen mit erkennbarem Wachstumspotenzial, die Lösungen für die Herausforderungen durch Nachhaltigkeit anstreben.

Innovative Unternehmen für Portfolio

Der Fonds wird gemeinsam von Experten für europäische Aktien und SRISpezialisten gemanagt. Das SRI-Team unter der Leitung von Jean-Philippe Desmartin, Head of Responsible Investment bei Edmond de Rothschild Asset Management, untersucht jede Aktie, die für die Fonds infrage kommen könnten – nach einer selbstentwickelten Methode und unter Berücksichtigung ihres Sektors. Durch diese Unabhängigkeit kann es bei der Analyse börsennotierter Unternehmen schneller reagieren und das Anlageuniversum besser erfassen, vor allem bei Mid Caps. Die Analysemethode wird regelmäßig angepasst. Das Ergebnis der Analysen ist ein internes ESG-Rating, durch das die nicht-finanziellen Risiken der Unternehmen besser und genauer verstanden werden können. Außerdem identifiziert das europäische Aktienteam Unternehmen, die zum Thema nachhaltiges Wachstum passen.

Dem Team gehört auch Marc Halperin an, Fondsmanager des EdR SICAV Euro Sustainable Growth. Investiert wird in Themen wie Energieeffizienz, Alterung der Bevölkerung, neue Konsummuster, Gesundheit, erneuerbare Energien, Abfall- und Wassermanagement sowie Recycling. Mit diesem Ansatz investiert der Fonds in die vielversprechendsten innovativen Unternehmen des Anlageuniversums, die auf Nachhaltigkeitslösungen setzen und den ESG-Kriterien entsprechen. Morningstar zeichnet den EdR SICAV Euro Sustainable Growth mit fünf Sternen und fünf Nachhaltigkeits-Globen aus.

(edr)