Photovoltaikanlagen: Rechtliche und finanzielle Aspekte beachten

Über einige wichtige Aspekte bei Photovoltaikanlagen informiert die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) mit einem neuen Faltblatt.

In einer repräsentativen Umfrage, die das Marktforschungsinstitutes Civey im Auftrag der BG ETEM durchgeführt hat, wurden im November 2023 rund 1.000 Hausbesitzer befragt. Dabei gaben 31 Prozent der Befragten an, bereits eine PV-Anlage zu besitzen und weitere 23 Prozent wollen eine Anlage in den nächsten zwölf Monaten installieren lassen.

finanzielle und rechtliche Aspekte

Bei der Beauftragung von Arbeiten müssen Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer neben vielen technischen und organisatorischen Fragen auch finanzielle und rechtliche Aspekte beachten.

So verbergen sich Zusatzkosten oft in den Montagearbeiten: Kosten für den Auf- und Abbau von Gerüsten und die Zugänge zum Arbeitsort werden oft nicht im Angebot berücksichtigt oder ganz ausgenommen.

Weitere Informationen

Das neue Faltblatt „Photovoltaikanlagen: Errichtung – Modernisierung – Wartung – Instandhaltung“ der BG ETEM weist knapp gefasst auf wichtige Punkte hin und erläutert in Kürze wesentliche Aspekte der Arbeitssicherheit für die Ausführung der Arbeiten.

Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer können das Faltblatt unter www.bgetem.de heruntergeladen. Für Elektrofachbetriebe stehen gedruckte Exemplare zur Verfügung, um diese an Kunden weiterzugeben. Mitgliedsbetriebe der BG ETEM erhalten 30 Exemplare kostenfrei.