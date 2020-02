Welchen Ansatz verfolgt dieser Fonds?

Christian Zimmermann: Wir investieren in zehn verschiedenen ESG-Sektoren. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die umweltfreundliche Produkte und Technologien entwickeln, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten und durch hohe Standards bei einer verantwortungsvollen Unternehmensführung glänzen. Dabei investieren wir konsequent in zentrale Zukunftsthemen, so zum Beispiel: nachhaltige Mobilität, alternative Energien/Energieeffizienz, Wasserversorgung und -technologie, Verschmutzungsprävention, gesunde Lebensweise. Unternehmen aus Branchen wie Rüstung, Atomenergie, Tabak, Glücksspiel und Kinderarbeit werden bereits vorab aus dem reinen Aktienportfolio aussortiert. Die klassische Finanz analyse jedes betrachteten Unternehmens wird ergänzt durch eine aufwendige ESG-Selektion. Insgesamt klopfen wir 36 allgemeine und sektorspezifische Kriterien ab. Etwa das CO2-Profil, den Energieverbrauch oder Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern. Letztlich bilden 50 bis 70 aus unserer Sicht sehr aussichtsreiche ESG-Unternehmens titel dann das Qualitätsportfolio des Amundi Funds- Global Ecology ESG.

Warum haben Sie ihn damals aufgelegt, gab es einen besonderen Hintergrund?

Christian Zimmermann: Nachhaltigkeit ist ja kein grundsätzliches neues Thema. Bereits vor 30 Jahren gab es Überlegungen, wie gezielte Investments Unternehmen fördern können, deren Geschäftsmodelle auf Nachhaltigkeit ausgerichtet waren und deren Entwicklung positive Renditeoptionen boten. Ich habe den Fonds, der damals noch Activest Ecotech hieß, gegen Ende der Dotcom Bubble im November 2002 übernommen. Wir konnten damals einen echten Neuanfang machen und das Portfolio neu aufstellen. Von 2003 bis 2007 gab es dann eine erste „Nachhaltigkeitswelle“, in der Investments in den Segmenten Wind, Solar oder Biokost en vogue waren.

Wie war die Performance in den letzten 30 Jahren?

Christian Zimmermann: Über den gesamten Zeitraum betrachtet hat der Fonds, vor Gebühren, eine jährliche

Performance von 8,16 Prozent erzielt und zwar schon vor dem seit etwas mehr als zwei Jahren laufenden ESG-Trend und stets unter Berücksichtigung der für die Strategie relevanten Nachhaltigkeitskriterien.

Wie habe Sie die diversen Finanzkrisen überstanden?

Christian Zimmermann:Wie gesagt, ich habe den Fonds gegen Ende der Dotcom Bubble im November 2002 übernommen. Zudem habe ich davon profitiert, dass es von 2003 bis 2007 eine erste Nachhaltigkeitswelle gab. Die 2008er-Krise war mental durchaus anstrengender. Die gemachten Erfahrungen haben uns veranlasst, ein „Stopploss-System“ für den Fonds zu ent ickeln und in unsere Strategie zu implementieren – mit dem Gedanken, künftig solche

extremen Kursabschwünge besser ab federn zu können. Übrigens war diese Krise auch der Auslöser für mich, um mit Yoga zu beginnen. Aber das nur am Rande.

Inwieweit unterscheidet er sich von seiner Konkurrenz?

Christian Zimmermann: Grundsätzlich steht es mir nicht zu, die Produkte von Wettbewerbern zu kommentieren. Fakt ist aber, es gibt wenige Fonds, die 30 Jahre am Markt sind und bei denen der Fondsmanager seit 18 Jahren im Amt ist. Dies ist jetzt auf jeden Fall ein positives Argument im Vertrieb, insbesondere wo gerade alle das Thema ESG spielen und es immer größere Bedeutung erlangt. Und ich denke, es ist ein reales wie reelles Differenzierungsmerkmal.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Fonds für die Zukunft?

Christian Zimmermann: Die Öffentlichkeit insgesamt ist sensibler für das Thema Nachhaltigkeit geworden. Ich glaube daher, dass das Momentum im Neugeschäft zukünftig stark in Richtung ESG laufen wird. Wir bei Amundi haben schon heute rund 300 Milliarden von rund 1,6 Billionen Euro in nachhaltigen Anlagen allokiert – und dieser Anteil wird weiter ausgebaut. Unabhängig vom Amundi Funds-Global Ecology ESG hat sich das Top-Management von Amundi im Rahmen des 2018 verkündeten Plans „Amundi 2021“ zu dieser Ausrichtung verpflichtet.

Vielen Dank für das Gespräch.

(MG)

